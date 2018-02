Hacienda ultima las líneas generales del modelo de financiación autonómica Solo quedan dos reuniones del comité de evaluación del sistema

Hacienda ya tiene esbozadas algunas líneas para el futuro modelo de financiación. Tras la reunión mantenida el pasado lunes entre el ministro Cristóbal Montoro y barones regionales del PP, se aseguró que al partido publicaría en breve sus propuestas en financiación autonómica. Lo cierto es que después de que el ministro insinuara en el Congreso de los Diputados un perdón atendiendo a la infrafinanciación de parte del principal de deuda, la división entre comunidades ha ido más allá del color político.

En el último Comité Técnico Permanente de Evaluación, celebrado hace dos semanas y un día después de que Montoro abriera la puerta a «quitas», fuentes conocedoras del encuentro relatan a ABC que Andalucía urgió al Gobierno a definir ya su propuesta de modelo. La comunidad presidida por Susana Díaz tuvo el apoyo de las regiones socialistas, (Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha), pero también de varias del PP (Castilla y León, Murcia y La Rioja). La insinuación de quitas también había abierto polémica entre las comunidades.

Ante el motín, la secretaria de Financiación Autonómica, Belén Navarro, replicó que solo quedaban dos reuniones más del Comité, lo que generó estupor entre las regiones. Hacienda contempla simplificar los fondos de financiación, con uno solo que preste los servicios públicos fundamentales, además de blindar los recursos de estos servicios al ciclo económico, garantizar que todas las regiones pueden prestar los mismos servicios y armonizar impuestos como Sucesiones, limitando el margen al alza de las regiones.

También habrá una reordenación aprovechando la reforma de la financiación local que también se debe afrontar. Desde el Ministerio se cuenta con que haya un nuevo modelo para antes de las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán en mayo de 2019.

Asimismo toman nota de las líneas rojas y verdes de cada comunidad autónoma, para empezar a trabajar sobre una propuesta sobre la que haya un mínimo de consenso, sobre todo con el PSOE, partido que gobierna siete de las trece comunidades de régimen común. Como fuere, si no hay Presupuestos y Cataluña no se incorpora al debate, no habrá modelo de financiación autonómica. La Generalitat solo ha asistido a uno de los comités técnicos celebrados.