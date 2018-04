Hacienda quiere subir los impuestos de los carburantes en la mayoría de las comunidades Los Presupuestos armonizarán al alza el tramo autonómico dentro del tipo especial, con incrementos de hasta 7 céntimos el litro

Javier González Navarro

@jgnavarroes Seguir Madrid Actualizado: 25/04/2018 01:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El proyecto de los Presupuestos del Estado que está en trámite parlamentario incluye un incremento encubierto de la presión fiscal en los carburantes que afectará desde el próximo año a nueve comunidades autónomas: Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.

Esto se debe a que los Presupuestos eliminan el tramo autonómico del desaparecido «céntimo sanitario» y lo incluyen en el tipo estatal especial con la horquilla más alta, que es de 4,8 céntimos de euro por litro, por lo que pasaría a ser de 7,2 céntimos.

Actualmente, las regiones mencionadas anteriormente aplican tipos inferiores o no lo aplican, por lo que sufrirán un aumento de la presión fiscal, aunque con distintos porcentajes. En aquellas comunidades en las que no se aplica el gravamen autonómico, como Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco, el incremento de los impuestos será del 12% en cada litro. Como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia y Asturias ya aplicaban este tipo, en estas regiones no repercutirá subida alguna.

Las petroleras y los consumidores, sobre todo los transportistas, llevan años quejándose del «efecto frontera» que provoca que cada comunidad aplique un tipo distinto del tramo autonómico del impuesto, trasladando los mayores consumos a aquellas regiones con menor presión fiscal.

Sin embargo, el mecanismo que ha elegido el Gobierno para igualar los impuestos sobre los carburantes en toda España no agradará a un gran número de consumidores, pues se pretende hacer al alza, aplicando los tipos más altos.

Hay que recordar que hay un impuesto estatal general que grava la gasolina de 95 octanos con 40,07 céntimos el litro y 30,7 céntimos el de gasóleo. También está el tipo estatal especial, que son 2,4 céntimos por litro, tanto de gasolina como de gasóleo. Por último, existe el tipo autonómico, que va de 0 céntimos hasta 4,8 por litro de carburante. Este impuesto es el que se quiere suprimir e incluir en el tipo estatal especial con su tipo más alto (4,8 céntimos), por lo que quedaría en 7,2 céntimos.

Es decir, la gasolina de 95 octanos sumaría unos impuestos de 47,27 céntimos por litro y el gasóleo de 37,9 céntimos. Además, hay que añadir en ambos casos el 21% del IVA. Todo ello supone que el 55% del precio de venta al público de un litro de gasolina son impuestos, porcentaje que es del 50% en el caso del gasóleo.

Alza solicitada desde Bruselas

Desde Hacienda explican que el alza se enmarca a la normativa europea al uso y señalan que los recursos adicionales que se obtengan por esta subida de los impuestos a los carburantes irán íntegros a las comunidades y así lo detalla en el preámbulo de los Presupuestos donde señala que se aplicará esta armonización para «garantizar la unidad de mercado» y «sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las comunidades». Los Presupuestos recogen un aumento de la recaudación del impuesto sobre Hidrocarburos de 689 millones, hasta los 11.570. Como las comunidades tienen el 58% de los ingresos –el resto lo recauda elEstado– y ante el aumento del tipo a las que les repercute, sus ingresos recogerán un alza de 390 millones el próximo año, según las cuentas.

La medida es la primera para aumentar los recursos para las comunidades en 2019, año en el que debería entrar en vigor la reforma de la financiación autonómica, que ahora debe pasar al campo de la negociación, obstaculizada por la falta de gobierno en Cataluña y la distancia entre el PP y el PSOE. Precisamente, el endurecimiento de los impuestos a los carburantes lleva tiempo sobrevolando al Gobierno. El Ejecutivo prometió a Bruselas para 2017 un aumento recaudatorio por la fiscalidad medioambiental de 500 millones, con los impuestos a los carburantes en mente. Finalmente descartó esta idea. Hasta ahora.

Así, el Gobierno detallará en unos días el aumento recaudatorio que prevé en el Programa de Estabilidad que enviará a la UE. La Comisión ha tirado de las orejas en alguna ocasión al Ejecutivo por el bajo porcentaje de ingresos en impuestos verdes: frente al 2,44% del PIBde media España solo recaudó un 1,85% en 2016.