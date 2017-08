Qué hacer cuando tu vuelo se ve afectado por la huelga de trabajadores de seguridad de El Prat

La situación caótica que se está viviendo en el aeropuerto de Barcelona con la huelga de los trabajadores de seguridad está afectando gravemente a los viajeros a la hora de coger a tiempo su vuelo. Los trabajadores de Eulen, encargados del control de seguridad de El Prat, han convocado para todos los viernes, domingos y lunes desde ayer 4 de agosto paros parciales con el fin de reclamar mejoras laborales y un refuerzo de personal. Es decir, a falta de una posible solución en las negociaciones entre Eulen, el sindicato de huelga y AENA, los próximo días 6, 7, 11 y 13 de agosto habrá paros parciales de una hora a las 05:30, 10:30, 16:30 y 18:30. Además, el 14 de agosto los paros pasarán a ser indefinidos y de 24 horas.

Ante esta situación, las asociaciones de consumidores recomiendan a los viajeros varias medidas a tomar en caso de que estos parones afecten a vuelos o les cause algún perjuicio. En primer lugar, desde el portal reclamadores.es afirman que la huelga de controles de seguridad no es algo reclamable a la compañía aérea, sino que es algo ajeno a la aerolínea, por lo que no se pueden solicitar las indemnizaciones que establece el Reglamento 261 (comprendidas entre 250-600 euros según la distancia del vuelo).

Los viajeros afectados deben en su lugar dirigirse a AENA a la hora de realizar reclamaciones, ya que es la responsable del funcionamiento de los aeropuertos en España. «Si el ciudadano se viera perjudicado en algún momento por esta huelga, si quisiera reclamar, tendría que reclamar directamente ante Aena, porque la responsabilidad de que un ciudadano pudiera perder su vuelo no sería de la compañía aérea», ha indicado a EFE el portavoz de Facua Miguel Ángel Serrano.

El experto de Facua ha destacado que la Administración tiene que garantizar los servicios mínimos que se hayan acordado y ha sostenido que es «indispensable» que esos servicios se encuentren acordes con estas fechas vacacionales en las que hay mayor tránsito de viajeros.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Derechos de Consumo, Eugenio Bribón, ha incidido en que, de ser necesario presentar una reclamación, se haga «a la mayor brevedad posible», si bien ha recordado que el usuario tiene un año para hacerlo.

Desde la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), su presidente, Fernando Móner, ha incidido en que los viajeros afectados por esta situación deberían de reclamar directamente en la oficina que Aena tiene en el aeropuerto o bien reclamar ante a la Agencia de Aviación Civil a través del Ministerio de Fomento.

Igualmente, para tratar de evitar las pérdidas de los vuelos, las asociaciones recomiendan acudir con suficiente tiempo al aeropuerto, fundamentalmente si el avión sale a primera hora de la mañana. Aconsejan llegar con un margen de 3 o 4 horas a la hora prevista del vuelo para no perderlo y dejar constancia de la situación a través de las redes sociales ya que es un medio de denuncia pública con repercusión para poder hacer presión.