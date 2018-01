FITUR Gustavo Santos, ministro de Turismo de Argentina: «Para nosotros, el turismo es conectividad o muerte» El titular de Turismo del país latinoamericano conversa con ABC sobre el futuro del sector en el país, el peso del turismo y las inversiones españolas o la progresiva liberalización de las tarifas aéreas

Gustavo Santos, ministro de Turismo de la República de Argentina, visita esta semana España con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y de la toma de posesión como presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Licenciado y profesor en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), antes de alcanzar el Ministerio de Turismo en 2015 dirigía la agencia turística de la provincia argentina de Córdoba desde 2007, entre otros cargos. Santos viene de Lisboa, donde ha negociado la apertura de nuevas rutas aéreas entre Argentina y el resto del mundo con compañías como TAP. «Las inversiones que estamos atrayendo hasta el momento superan los 3.000 millones de dólares, de ellos unos 1.000 millones en alojamientos», asegura en un momento de la entrevista, en la que defiende el futuro del sector turístico en el país latinoamericano. Una actividad que lleva creciendo ininterrumpidamente desde el pasado mes de Agosto.

1. ¿Cuáles son los objetivos de su visita a Fitur?

Lo primero de todo es estar una vez más presentes en la principal feria, que tiene Latinoamérica y una de las más importantes del mundo. En segundo lugar, llevar adelante una serie de acciones de promoción y de negociación con touroperadores, agencias de viajes o líneas aéreas. En tercer lugar, quiero aprovechar mi visita para estar en la Organización Mundial del Turismo (OMT), ya que desde este jueves soy el nuevo presidente de su Consejo Ejecutivo. Además, estoy muy entusiasmado por venir a esta tierra que la sentimos como propia, y feliz de ver cómo va creciendo el turismo en Argentina a partir del pasado mes de Agosto.

2. Cuando Mauricio Macri llego al Gobierno se encontraron con un sector «estancado», ¿qué resultado están dando políticas como el «reintegro del Iva para tuistas extranjeros»?

Como he mencionado, el sector no ha dejado de crecer desde Agosto del año pasado. Especialmente, en lo que respecta a los países europeos donde el crecimiento en el mercado aerocomercial ha sido más fuerte. Esto es muy importante para nosotros, porque es el cliente de mayor gasto, el más productivo con un promedio de 1500 dólares la estadía y con una estancia superior a los 14 días. Este es el nicho que más nos interesa, porque no solamente habíamos recibido un sistema con caídas en los dos últimos años, sino con un retroceso muy importante en el gasto turístico. Estábamos en un gasto promedio por estancia de 720 dólares y eso es muy bajo. Lo más importante es que estamos levantando notablemente ese gasto turístico, así como creciendo fuertemente en las llegadas a Argentina por motivos de ocio y no tanto debido a visitas a familiares como en el caso del turismo español. En términos aerocomerciales, el crecimiento de la llegada de turistas por vía aérea ha sido casi del 8%, con picos muy importantes en los últimos meses de 2017: Hemos estado en octubre en un 14% de crecimiento interanual, un 10% en noviembre y un 9% en diciembre.

3. En vista de estos datos, supongo que es optimista sobre el futuro del sector turístico en su país...

En mi primera declaración, recién asumido el cargo en enero de 2016, cuando me preguntaron que era el turismo para Argentina dije que es conectividad o muerte. Y a partir de ese momento no hemos dejado de crecer: la oferta de asientos internacionales de Argentina ha crecido un 21% en los dos primeros años de nuestro mandato y va a hacerlo de forma considerable en los próximos años. En esta línea, la desregulación comercial y la apertura de nuestro país al mercado aerocomercial, tanto en cabotaje como nacional o internacional, está dando sus frutos. Por ejemplo, hoy los vuelos directos a España son operados por Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa entre Madrid y Buenos Aires, principalmente.

También están los vuelos de Level desde Barcelona a Buenos Aires, y está a punto de incorporarse definitivamente Norweigan con vuelos directos a Madrid. De todas formas, seguimos pensando en crecer: Todo esto es volumen, que multiplicado por la cantidad de asientos y frecuencias así como por las semanas del año, conforma una oferta y esta genera la demanda.

España- Argentina

4. Para Argentina, ¿qué importancia tiene el turismo español?:

Argentina es un país maravilloso que tiene los cuatro climas: Tienes la opción de estar por la mañana en Buenos Aires, otro día en los glaciares y al siguiente en las Cataratas del Iguazú. Esta todo interconectado de tal manera, que no tienes que estar volviendo al punto de partida que es la capital. «Visit Argentina» permite a todos los extranjeros que viajen al país adquirir de tres a doce tramos, a precios económicos, vuelen con la aerolínea que sea. En este viaje también quiero desmontar que desde España para ir a Argentina hacen falta 20 o 21 días. Estamos lejos, pero no tanto. En 12 horas se llegan al destino y le puedo asegurar que si se toma nueve días con ocho noches puedes visitar buenos destinos en Argentina. Esto te permitiría no solo viajar una vez, sino dos o tres veces, y al viajar pocos días, se hace más económico. Estimamos que ya pisan Argentina cerca de 200.000 turistas españoles anuales y estoy convencido de que, en la medida en que sigamos incorporando conectividad, el incremento será proporcional.

7. ¿Y a nivel de inversiones?

Las inversiones españolas en Argentina a nivel turístico se están manifestando, por ejemplo, en uno de nuestros lugares insignes como es el antiguo Hotel Sheraton, el Sheraton de Cataratas, situado en el interior del Parque Nacional con vistas a las Cataratas del Iguazú. Este establecimiento acaba de ser adquirido y va a ser regentado por la cadena Meliá. Con apoyo de capitales árabes ha anunciado una inversión de 14 millones de dólares para convertirlo en un hotel de estilo.

«Hemos adjudicado unas 600 rutas aéreas entre cabotaje, regionales e internacionales»

A nivel global, las inversiones extranjeras que estamos atrayendo hasta el momento rondan los 60 millones de pesos, algo más de 3.000 millones de dólares, de los cuales más de 1.000 millones son en alojamientos y se están produciendo de punta a punta del país.

Low cost y liberalización

8. Hace unos días debutaba la primera aerolínea low cost en Argentina, Flybondi: ¿qué impacto pude tener la irrupción de este tipo de compañías? ¿Tienen planeado modificar la política de tarifa mínima?

¿Sabe que después de 11 años, Argentina ha vuelto a hacer una audiencia pública para abrirse al mercado comercial? Hemos adjudicado unas 600 rutas entre cabotaje, regionales e internacionales. Se han incorporado empresas muy fuertes como Norweigian, Avianca o Flybondi. Las dos primeras ya se han convertido en compañías argentinas, ya que han invertido en el país y creado empleo. Respecto al piso de la tarifa todavía no se quitó, pero hace cuatro años que no se actualiza. Con lo cual por motivos inflacionarios ha ido perdiendo su importancia, aunque seguramente se eliminará a corto plazo y se permitirá el juego de tarifas, como en cualquier otro lugar del planeta. Esto va a producir una transformación total de Argentina. Estimamos que los empleos directos que se van a crear en el sector van a estar por encima de los 10.000 puestos de trabajo e indirectos en el orden de entre 50.000 y 60.000 empleos. Sólo Norwegian ha planteado una inversión de 4.300 millones de dólares.

9. Ustedes se han marcado unos objetivos ambiciosos en su plan estratégico hasta 2020: 9 millones de turistas extranjeros y 70 millones nacionales. ¿Se van a lograr?

En turismo interno estoy casi convencido de que sí lo vamos a conseguir: Este año vamos a superar la meta que teníamos para 2017, y cerraremos en unos 52 millones de turistas nacionales. En concreto, el turismo interno ha crecido más del 21% en el país. Esto es un signo de vitalidad muy fuerte de la Argentina. Y sobre los turistas internacionales, vamos a terminar el año pasado - a falta de cifras definitivas - entre los 6,6 y 6,7 millones de turistas.

«Vamos a seguir generando acciones que rebajen las tarifas aéreas»

Por ejemplo, Norweigan empieza volar Gatwick – Buenos Aires el 14 de febrero y espero que pronto haya más rutas desde Barcelona y Madrid. En la medida en que los aviones vayan apareciendo, lo que va a empezar a suceder en 2018, vamos a alcanzar estas cifras.

10. Todo ello, con una balanza de pagos turística deficitaria que diferentes consultoras estiman en 10.000 millones de dólares...

El tipo de cambio turístico ha mejorando en los últimos años, el dólar está hoy por encima de los 19 pesos lo que lo vuelve competitivo. Vamos a seguir generando acciones que rebajen las tarifas aéreas, así como una política fuerte de cooperación con las líneas aéreas para rebajar los costes. De hecho, Norweigian va a tener una política de costos al estilo de su línea comercial y hay otras aerolíneas que están haciendo ofertas muy interesantes cada cierto tiempo, sacando tarifas de 720/750 euros. Estamos tratando de volver cada día más accesible Argentina para alcanzar esa meta y hacernos cada vez más amigos de todo el mundo.