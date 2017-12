De Guindos reitera el apoyo de España al candidato portugués para presidir el Eurogrupo El ministro de Economía ha indicado que el próximo puesto que quedará libre en el BCE «va a ser para España»

BRUSELAS 04/12/2017 14:20h Actualizado: 04/12/2017 14:25h

El ministro de Economía español, Luis de Guindos, ha reiterado este lunes que España apoyará al titular de Finanzas portugués, Mário Centeno, para hacerse con la presidencia del Eurogrupo, el foro de ministros de Economía y Finanzas de los países de la eurozona, que se decide este lunes.

"La posición de España es clara: nosotros vamos a apoyar a Mário Centeno", dijo De Guindos a su llegada a la reunión del Eurogrupo que se celebra en Bruselas y en la que los Diecinueve elegirán en una votación secreta al próximo jefe de este foro para los próximos dos años y medio.

El ministro español defendió que Mário Centeno es "un buen economista" y "una persona que conoce bien la problemática de la Eurozona" y afirmó que España cree que "puede hacer un papel importante" en las reformas que llevarse a cabo en los próximos meses para reforzar las normas e instituciones de la eurozona.

De Guindos, que en esta ocasión no es candidato a suceder al actual presidente, el exministro de Finanzas holandés Jeroen Dijsselbloem, rehusó "hacer análisis" sobre cuáles habrían sido sus posibilidades de hacerse con el puesto si hubiese concurrido al mismo.

El ministro recordó que el Partido Popular Europeo ha decidido no presentar a ninguno de los ministros de esta formación como candidato a la presidencia y que, por tanto, cada país tiene libertad de votar a quién considere oportuno. De Guindos consideró que los cuatro candidatos que se presentan a la carrera podría ser un "buen presidente o presidenta".

Se trata, además de Centeno, del ministro de Finanzas eslovaco, Pter Kazimír, también de la familia socialista, y del titular luxemburgués, Pierre Gramegna, y la ministra de Finanzas letona, Rana Reizniece-Ozola, ambos liberales.

Vicepresidencia del BCE

Preguntado sobre si la renuncia para la presidencia del Eurogrupo acerca a España a un puesto en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), De Guindos insistió en que el próximo puesto que quedará libre "va a ser para España". Se trata de la vicepresidencia del BCE que ocupa el portugués Vitor Constancio, cuyo mandato expira en mayo de 2018.

"Nos lo merecemos desde el punto de vista de la evolución económica, porque la aportación española es evidente y porque además España está infrarrepresentada en las instituciones comunitarias", señaló.

En relación al candidato que España presentará para el puesto, para el que España no ha propuesto aún ningún nombre, De Guindos afirmó que "vamos a ir por etapas" puesto que primero hay otros cargos europeos por decidir, como la presidencia del Eurogrupo hoy, y la del denominado Euro Working Group, que reúne a los segundos de los ministros y quedará vacante en enero, antes de decidir quién ocupa la plaza en el BCE.

De Guindos no ha negado hasta ahora que él mismo quiera aspirar a hacerse con el puesto y, preguntado sobre si le gusta Fráncfort, la ciudad alemana sede del BCE afirmó, entre risas: "no tengo nada contra Fráncfort en absoluto, me parece una ciudad agradable como muchas otras".