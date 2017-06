De Guindos pide esperar a la venta de Bankia antes de hacer cÃ¡lculos sobre las ayudas a las cajas

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, cree que es necesario esperar a conocer la evolución en el mercado de Bankia antes de calcular la parte de los casi sesenta mil millones del rescate bancario que no podrá ser recuperada a medio plazo. Al término de la reunión de ayer de ministros de Economía europeos (Ecofin) dijo que la cifra «va a depender del resultado final de la Sareb y de cuánto se obtenga de ingresos como consecuencia de la fusión futura de Bankia y BMN».

El informe del Banco de España ya tiene en cuenta esas variables, que, en efecto, son la base de la estrategia del rescate. Todo lo que el Estado no recupere por la venta de activos una vez saneados y privatizados es deuda pública que tendrán que pagar los contribuyentes.

De Guindos confía en que «vamos a recuperar lo máximo posible, el banco (Bankia) vale muchísimo dinero». Las autoridades bancarias españolas son partidarias de la fusión de Bankia y BMN, dos entidades que recibieron ayudas públicas, con la idea de recuperar una mayor suma cuando sean privatizadas. El FROB calcula que obtendría 401 millones de euros más si ambas entidades se fusionan antes de ponerse a la venta, que si se vendiesen por separado. En todo caso, no sucederá como en otros países como Suecia, donde una situación parecida en parte se solventó incluso con beneficios para el Estado una vez que se vendieron los bancos rescatados.

La experiencia en este rescate explica la satisfacción con la que se ha recibido la fórmula de la resolución del Popular, porque como repiten sin cesar tanto De Guindos como los responsables del Eurogrupo, en este caso no se ha pagado ni un céntimo de dinero de los contribuyentes y los depósitos de los ahorradores han estado garantizados en todo momento. Lo que sí quiere De Guindos es que se estudie la posibilidad de dotar de liquidez a la Junta de Resolución Bancaria para que tenga más margen de maniobra en un caso de urgencia y también que los órganos de supervisión «reflexionen» sobre las posibles deficiencias de su análisis previo de la situación real del Banco Popular antes de ser declarado en quiebra.

Sin acuerdo en el IVA

Por otro lado, los ministros europeos no lograron ayer ponerse de acuerdo para aplicar el IVA reducido a los libros y publicaciones electrónicas. Todos los países estaban de acuerdo salvo la República Checa, que vetó el acuerdo. La norma permitiría a los países aplicar un IVA reducido a «ebooks» y publicaciones digitales. Los libros electrónicos están gravados en la UE con un tipo mínimo estándar del 15% y no al 4% que use aplica en el formato papel. Se espera que la medida pueda ser aprobada en el próximo Ecofin, previsto para julio.