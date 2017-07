Guindos afirma sobre Abertis: «La nacionalidad del accionariado no es lo más importante»

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó hoy que “la nacionalidad del accionariado” de una empresa “no es lo más importante”, en referencia a la puja que se podría abrir por Abertis al anunciar ACS que estudia una contraopa por el grupo de infraestructuras, tras la oferta lanzada por la italiana Atlantia.

Así lo indicó en una rueda de prensa conjunta con el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, después de mantener un encuentro bilateral en la sede del Ministerio en Madrid. De Guindos explicó que se trata de “decisiones de empresas privadas y que en este tipo de cuestiones el Gobierno no toma ninguna posición, más allá del cumplimiento estricto” de la normativa del mercado de capitales y de la competencia. “En una Europa en la que tenemos que avanzar en la integración, la nacionalidad del accionariado del capital no es lo más importante en absoluto”, dijo, para agregar que, por lo tanto, “el Gobierno no tiene mucho que decir al respecto”.

ACS confirmó hoy que está estudiando una “posible” contraopa sobre Abertis, sin que hasta la fecha haya tomado decisión alguna al respecto. De esta manera, a la italiana Atlantia le podría salir un competidor en su puja por Abertis, después de que el gestor aeroportuario Aena, controlado por el Estado español, descartara postularse. Atlantia presentó el pasado 15 de mayo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la solicitud de la autorización de la opa por Abertis, operación en la que ofrece 16,5 euros por acción.

En la solicitud de autorización de la opa Atlantia recogía el compromiso de mantener la actual sede social y centro de decisión de Abertis, situada en Barcelona, con su propia estructura de gestión y gobierno corporativo. Por otra parte, señaló su voluntad de atender a los intereses estratégicos de España en relación tanto con la gestión y explotación de las concesiones de autopistas como con la gestión y eventual destino de la participación de Abertis en Hispasat.