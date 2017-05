Grandes empresas alemanas crean un «documento de identidad digital»

Allianz, Deutsche Bank, Axel Springer, Core o Daimler son algunas de las grandes firmas alemanas dispuestas a unir fuerzas contra la supremacía de Facebook y los grandes digitales. Plantarán batalla en internet con una gran plataforma conjunta que ofrecerá ventajas a los usuarios y con la que esperan conquistar un espacio propio en la red. Según ha publicado el diario alemán «Frankfurter Allgemeine Zeitung», los grandes consorcios alemanes coinciden en la necesidad de no depender de los gigantes estadounidenses en la nueva economía 4.0, por lo que han decidido la creación de esta plataforma que permitirá a los internautas acceder a servicios y negocios a través de una única identidad virtual. Esperan que muchas otras empresas se sumen a la iniciativa y a convertirla en una opción segura y propia de acceso a la red.

El proyecto lleva ya meses e proyecto y está pendiente todavía de un permiso de las autoridades de Competencia, pero según fuentes citadas por «Frankfurter Allgemeine», los principales pasos legales y técnicos ya han sido dados y «la nueva clave de acceso a servicios a través de internet se convertirá muy pronto en un imprescindible para los usuarios de la red, que podrán registrarse e identificarse de forma efectiva y obtener con garantías una identidad virtual».

El proyecto ha tomado como ejemplo la red de plataformas de Facebook, en la que los usuarios acceden a diferentes servicios a través de una única clave e identidad y a través de la cual reciben constantemente nuevas ofertas. Se trataría también de una alternativa a Google. Una vez que un usuario de Google ha creado una cuenta, no solamente la utiliza para recibir y enviar correo electrónico, sino que además la utiliza para ver vídeos, reservar billetes de avión y múltiples servicios que surgen a diario. Ese mismo sistema sería el implementado por las empresas alemanas, de forma que el usuario, una vez se haya registrado legítimamente en uno de los servidores, podrá acceder con esa misma identidad a los servicios que ofrezcan los demás. El registro quedará a sí constituido como una especie de documento de identidad digital alemán con el que los usuarios puedan de forma sencilla y legalmente segura hacer negocios on line.

«La digitalización abre enormes posibilidades económicas, pero las empresas necesitan identidades comprobables y los usuarios servicios garantizados», ha explicado el portavoz de Deutsche Bank, al tiempo que ha confirmado que será creada una empresa para la gestión de la plataforma, que el desarrollo informático correrá a cargo de Core y Here y que, como muy tarde a finales de 2018, estará operativa. Se ocupará de la seguridad de datos el Instituto Fraunhofer para Sistemas de Comunicaciones y, de acuerdo al derecho de la Unión Europea y con el apoyo del Ministerio de Finanzas de Alemania, ofrecerá la posibilidad de la firma de contratos reconocida.

La seguridad de la plataforma se perfila como una de las claves de su éxito. Los servicios secretos alemanes internos reconoce que la economía alemana sufre un gran riesgo de verse afectada por ataques cibernéticos. «Cuanto más conectada está, más posibilidades de ataque hay», ha declarado Hans-Georg Maassen, el presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania (BfV), el servicio secreto en el ámbito nacional. «La digitalización conduce a riesgos y vulnerabilidades inimaginables», ha dicho, para a continuación señalar que habitualmente las empresas descubren que han sido víctimas de ataques informáticos cuando ya han pasado al menos seis o nueve meses y que la gran dificultad de luchar contra ellos residen en la internacionalidad de las redes, elemento que quedaría eliminado si hablamos de una plataforma nacional.

El año pasado se registraron en Alemania 83.000 delitos informáticos que causaron daños por valor de 51 millones de euros, según datos de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA). Su vicepresidente, Peter Henzler, advierte sin embargo que esa cifra sólo refleja los casos denunciados y que hay estudios que apuntan a una cifra real claramente más alta. Un estudio de la Oficina Regional de Investigación Criminal (LKA) de Baja Sajonia calcula que el total de los delitos informáticos perpetrados en Alemania el año pasado puede llegar incluso a los 1,4 millones de casos.

Una «amenaza real»

«Es importante entender que se trata de una amenaza real y que ha venido para quedarse. Llega a todos los sectores y es invisible, por lo que muchos están afectados sin saberlo», alerta por su parte Alexander Klotz, el director de seguridad del Hypoverein Bank. Según Klotz, en la seguridad informática las empresas tienen que entender que no son competidoras entre sí y que tienen que intercambiar experiencias y recursos ante un peligro que debe preocupar a todos. El amplio espectro de formas de criminalidad que se puede encontrar en la red, según estos expertos, va desde la estafa a través de manipulación de sistemas de pagos electrónicos hasta el chantaje, pasando por el tráfico ilegal de armas.

«Es posible que no se atrevan a sabotear a una gran compañía porque saben que luego se enfrentarían a todo el peso de sus recursos, pero no creo que sea la falta de posibilidades técnicas lo que los frena», afirma. Para las autoridades, el principal riesgo lo corren empresas medianas con un alto nivel tecnológico que no tienen, sin embargo, las posibilidades de las grandes empresas para invertir en ciberseguridad.