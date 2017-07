La gran empresa pagó al Fisco el 7,3% de lo que ganó en 2015

Las grandes empresas pagaron menos Impuesto de Sociedades que las pymes en 2015. Así lo atestigua el informe anual de recaudación de 2016 que publicó ayer la Agencia Tributaria y que recoge que, al tomar la cuota pagada sobre el resultado contable, las grandes empresas pagaron un 7,3% de tipo efectivo frente al 12,2% del resto de las empresas. Si bien el tipo nominal de Sociedades era del 28% en dicho año, el tipo efectivo mide lo que pagan efectivamente las empresas sobre sus beneficios una vez se restan las correspondientes deducciones en el tributo.

La estadística refleja que, pese a la rebaja del tipo nominal de Sociedades en 2015 , las grandes empresas pagaron más impuestos que en años anteriores -en 2014 tributaron un 7,1%-. Ello se debe a la batería de deducciones que la reforma fiscal también eliminó, y que beneficiaban, sobre todo, a las grandes compañías. La tendencia desde 2012 es a elevar la presión fiscal de la gran empresa, ya que en 2011 pagaba un 3,8%, algo menos de la mitad que en 2015.

Pese a ello, el tipo efectivo del resto de empresas en 2015 fue del 12,2%, un porcentaje mayor al de las grandes empresas pese a que desde 2012 el tipo efectivo del resto de compañías no ha dejado de bajar. Una situación de la que se ha quejado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que hace unos meses señaló lo siguiente en el Congreso de los Diputados: «A ustedes, las grandes empresas, les conviene tributar más porque si no, esto de la cohesión social no se sostiene».

La CEOE, sin embargo, cuestiona que las grandes empresas solo paguen a Hacienda solo un 7,3% de sus beneficios. La razón es el indicador que toma el Fisco para calcular el beneficio de las compañías: el resultado contable. Este concepto es equivalente a los beneficios (o pérdidas) que tiene una empresa en todo el mundo, a lo que Hacienda divide la cuota tributaria pagada en España. Sin embargo, estas empresas pagan impuestos por sus ganancias en otros estados, ya que son multinacionales, y la metodología del Fisco no los toma en cuenta.

Por ello, la CEOE prefiere utilizar la cuota pagada calculada sobre la base imponible, es decir, la parte del resultado sometida a tributación, una vez se le aplican ajustes por deducciones u otras bonificaciones. Si se toma este indicador, las grandes empresas pagaron un 19,8% en 2015, una cifra más cercana al tipo nominal del 28%, pero también inferior al 24,2% que pagaron el resto de empresas ese año.

Así, el resultado contable positivo de las empresas en 2016 creció un 8,6% hasta los 206.075 millones, sus mayores beneficios desde 2007, pese a que la recaudación de Sociedades fue de 21.678 millones, un 5% más que en 2015 pero menos de la mitad que antes de la crisis. Esta distancia entre recaudación y beneficios se debe a las bases imponibles negativas que se anotaron las empresas en crisis por cosechar pérdidas y que les permitirá pagar menos impuestos en los próximos años.

El informe de la Agencia Tributaria también refleja el impacto del incremento de las retenciones de Sociedades que aprobó Hacienda en octubre del año pasado para cuadrar el déficit. Como adelantó ABC, el efecto de la medida supuso que las grandes empresas tuvieran que adelantar en tres meses más de 20.000 millones: en concreto los pagos fraccionados crecieron un 8,8% para alcanzar los 20.076 millones de euros. La Agencia Tributaria apunta que sin el incremento del tipo mínimo para las grandes empresas, el aumento de ingresos en los pagos fraccionados «habría sido tan solo del 3,5% y concentrado en las pymes». El tipo efectivo de los pagos fraccionados pasó del 11% al 22%, según el informe.