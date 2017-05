El Gobierno tramitará por la vía de urgencia el real decreto que desarrolla la reforma de la estiba

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha avanzado este miércoles que el Gobierno intentará tramitar por la vía de urgencia el real decreto que desarrollará la reforma de la estiba. El lunes, sindicatos y la patronal Anesco alcanzaron un principio de acuerdo que ambas partes confían en cerrar definitivamente la próxima semana y a la espera de que se desarrolle reglamentariamente el real decreto-ley que liberaliza el sector y que fue convalidado el pasado 18 de mayo por el Congreso.

"Creo que es muy positivo que se hayan sentado a dialogar. Agradezco su disposición para alcanzar un acuerdo que ya está perfilado (...). Nos han pedido que intentemos tramitar por la vía de urgencia el real decreto y vamos a hacerlo. Vamos a intentar atender esa petición", ha dicho de la Serna tras participar en unas jornadas organizadas por Expansión y Acciona.

España acumula una multa superior a 24 millones de euros, resultantes de una sanción de más de 27.500 euros diarios desde que se dictó una primera sentencia en diciembre de 2014 por no adaptar su legislación sobre el sector de la estiba, y se esperaba una segunda sanción de más de 134.000 euros diarios de no producirse la reforma.

Según el ministro, no han recibido ninguna notificación oficial sobre la multa de 24 millones de euros, sobre cuya posible retirada "no es nada optimista", a lo que ha añadido que lo importante es que no se tendrán que pagar los 134.000 euros al día y que se ha frenado una multa "importantísima para los españoles".