El Gobierno se ofrece a retrasar la aprobación del decreto de la estiba si se desconvocan las huelgas

El Gobierno vuelve a tender la mano. El Ministerio de Fomento ofrece una nueva posibilidad de diálogo, un día después de que los sindicatos de los estibadores y el Gobierno finalizaran, sin acuerdo, las negociaciones para evitar la huelga. En un comunicado, el departamento que dirige Íñigo de la Serna ha señalado que «está dispuesto a retrasar hasta el Consejo de Ministros de la semana que viene (en vez del que se celebrará este viernes, cuando estaba previsto) la aprobación del real decreto ley de reforma de la estiba, impuesta por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea» con el fin de «favorecer el diálogo, si los representantes sindicales y la patronal se sientan a negociar en el marco de la negociación colectiva y se desconvoca la huelga anunciada por los sindicatos para los días 20, 22 y 24 de este mes».

No obstante, Fomento recordó que los «aspectos planteados por los sindicatos no tienen cabida en el real decreto ley, porque la Comisión Europea no lo permite, pero sí pueden abordarse por la vía de la negociación colectiva».

El Gobierno hace, de nuevo, hincapié en la idea que ayer transmitió el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar: el Ejecutivo invita a que sindicatos y empresas se sienten a dialogar en el marco de la negociación colectiva con el respaldo de la mediación del Ministerio de Empleo.

Fomento está «convencido de que sindicatos y patronal tienen todas las posibilidades del mundo de sentarse a negociar cuestiones pendientes que son perfectamente compatibles en el citado marco». El Gobierno señala que resulta «imprescindible que dicha negociación se desarrolle en un clima de normalidad que favorezca el diálogo y la negociación» y que la supresión de los paros parciales (durante horas impares) «evitaría un grave perjuicio para nuestros puertos y, en general, para la economía española, así como los posibles inconvenientes que se pudieran ocasionar para los ciudadanos».