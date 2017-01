El Gobierno fijará previsiblemente este viernes las tasas aéreas hasta 2021

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró hoy que previsiblemente el Consejo de Ministros aprobará este viernes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que recogerá la política tarifaria para los próximos cinco años y dará también aprobación a la inversión prevista en la red, con una dotación que se situará en torno a la propuesta realizada por Aena, de 2.646 millones de euros para el periodo 2017-2021.

De la Serna ya abrió la puerta a bajar las tasas la semana pasada en el Congreso al señalar que el Gobierno tendrá en cuenta la "unanimidad" existente para su rebaja tanto en los comités de coordinación aeroportuarios, como por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las propias aerolíneas.

Fomento podría estar barajando una rebaja de las tasas aéreas para los próximos cinco años, si bien por el momento no se ha concretado el porcentaje de disminución, que podría ir desde el 2,02% que propone la CNMC o el 2,59% sugerido por las asociaciones aéreas, frente a la congelación planteada por Aena, que se aplicaría sobre las tarifas en vigor de 2016 que ya se redujeron un 1,9%.

Para la fijación de las tasas aéreas se tienen en cuenta distintos parámetros, como las previsiones de tráfico de pasajeros. La estimación de Aena es que el tráfico aumente hasta los 240,35 millones de pasajeros en 2021, unos 10 más que los 230 millones de pasajeros registrados el año pasado (+11%).

A preguntas de los senadores, De la Serna reiteró, "por dar una pista", que esta estimación revisada por Aviación Civil se corrige al alza, lo que podría llevar a una disminución de las tasas.

No obstante, el ministro insistió en que la decisión final se elevará "muy pronto" al Consejo de Ministros, previsiblemente este viernes, al tiempo que recordó que hasta 2025 no se pueden subir las tasas, según el marco regulatorio vigente.

Por contra, De la Serna apuntó que de no existir dicho marco se estaría hablando de un incremento del 5% en las tasas aeroportuarias y no de congelación, respondiendo así que en 2010 se subieron un 10% y que no se congelaron hasta 2015.

De la Serna, que compareció este lunes ante la Comisión de Fomento del Senado, para dar cuenta de las líneas generales del Departamento, hizo hincapié en que la inversión propuesta para la red de Aena es importante y que de aprobarse, como se prevé, supondrá doblar la anterior como ocurre con el plan de inversiones portuario.

El DORA, que fijará las tasas que deben entrar en vigor el 1 de marzo, recogerá además de la senda tarifaria las capacidades disponibles en la red para atender la demanda prevista y las inversiones en materia regulada, garantizando el interés general de los aeropuertos españoles.

Retraso de las inversiones

La inversión propuesta por Aena en la red para el periodo 2017-2021 alcanzará los 2.646 millones de euros, de ellos 2.185 millones de euros asociados a inversión regular, aquella asociada a la actividad propiamente aérea.

Así, la inversión anual será de 530 millones de euros y la de la actividad regulada se situará en torno a los 437 millones de euros por ejercicio. El nuevo marco regulatorio con el que se dio entrada al capital privado en Aena fija un techo máximo de 450 millones de euros anuales.

De la Serna subrayó que su aprobación con obligatoriedad supondrá introducir la capacidad de penalización por parte del regulador, en este caso Aviación Civil, si no se ejecuta en los plazos previstos. Además, explicó que dichas inversiones no se apoyan en criterios de población sino en las necesidades de capacidad de las diferentes infraestructuras y en que sean las adecuadas para garantizar el servicio y atender la demanda.

La propuesta de Aena para la elaboración del DORA incluye una previsión de crecimiento del tráfico hasta los 240,35 millones de pasajeros en 2021, unos 10 más que los 230 millones de pasajeros registrados por los aeropuertos españoles el año pasado, cuando marcó un nuevo récord tras incrementarse un 11%.

El ministro de Fomento defendió que con esta planificación se confiere estabilidad y las garantías para que el inversor privado encuentre "un marco que le resulte atractivo para poder realizar esta inversión".

De la Serna recordó las cifras históricas logradas por el tráfico aéreo durante 2016 y los "fantásticos" resultados logrados por Aena, que se ha transformado en una compañía "sólida y saneada", siendo el primer gestor aeroportuario del mundo por volumen de pasajeros. "Cotiza en Bolsa y tiene oportunidades de crecimiento y de generación de empleo", valoró.