«Give me two»... ¿en Londres?

Hace unos años, a finales de 2009, los españoles que viajaban a Estados Unidos tenían una frase bien aprendida: 'Give me two'; su traducción es 'Deme dos' y hace referencia a la fiebre compradora que propició el tipo de cambio del euro contra el dólar, que en aquellos momentos alcanzó una paridad de 1,5 unidades. Ahora, la situación se podría repetir pero en Reino Unido. Y es que el Brexit ha provocado una fuerte caída de la moneda británica, hasta tal punto que los expertos ya no descartan que se pueda alcanzar la paridad frente a la divisa comunitaria.

Ahora mismo, a cambio de un euro se obtienen 0,85 libras pero de seguir la tendencia bajista podríamos llegar a la situación de cambiar cada euro por una libra, lo que incrementaría notablemente el poder de compra de los turistas que visiten Reino Unido. La posibilidad es real y todo dependerá de cómo afronte el Reino Unido los próximos acontecimientos, de los tiempos del Brexit y del daño que pueda hacer a largo plazo la salida a la economía británica. Pero lo cierto es que los analistas no descartan ya que se pueda ver la paridad de la libra y el euro el año que viene, aunque la división entre los expertos es importante.

En un reciente informe los expertos de Bank of America Merrill Lynch tratan este asunto y reconocen que la comunidad de analistas "está gravitando hacia unas previsiones de paridad"; no obstante, si bien aceptan que la libra continuará soportando más presión bajista, estos analistas tienen dudas de que finalmente se pueda llegar a dar la paridad entre ambas divisas.

