General Motors trasladará parte de su producción de ejes a Estados Unidos desde México

Otra buena noticia para el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump: General Motors (GM) ha anunciado este martes una inversión de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos y el traslado de parte de la producción de ejes que actualmente realiza en México a sus plantas en el estado de Michigan.

Tras el anuncio de GM, el presidente electo de EE.UU, Donald Trump, no ha dudado en atribuirse en un tuit la creación de nuevos empleos en el sector del automóvil estadounidense «antes incluso de asumir el puesto»:

With all of the jobs I am bringing back into the U.S. (even before taking office), with all of the new auto plants coming back into our.....