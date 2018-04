Las gasolineras desatendidas llevan al Supremo sus restricciones legales Dicen que la norma actual frena su modelo negocio y niegan que no sean seguras

Javier González Navarro

@jgnavarroes Seguir Madrid Actualizado: 06/04/2018 02:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas, conocidas como desatendidas porque no tienen empleados, ha recurrido al Tribunal Supremo la normativa recientemente aprobada por el Gobierno que «restringe gravemente» su actividad, según denunció ayer su presidente, Manuel Jiménez. Unas disposiciones de esa normativa, «coladas de tapadillo en el BOE, ya que no figuraban en informe del Consejo de Estado» limitan a tres minutos y a 75 litros la duración y la carga máxima de cada repostaje en estas estaciones de servicio. «Es una medida que va contra el libre mercado y la libre competencia, ya que con esta norma no podrán utilizar nuestras gasolineras los vehículos grandes, nos condenan al menudeo».

Además, el Gobierno vasco quiere imponer en su normativa autonómica que estas gasolineras paralicen el suministro cuando el viento alcance los 19 kilómetros por hora, supuestamente porque en ese caso el dispositivo contraincendios del surtidor no sería efectivo en el supuesto de que hubiera un accidente.

Jiménez criticó los ataques que sufre este sector con acusaciones de que, por ejemplo, no son seguras y que el combustible que venden es de baja calidad. El presidente de esta asociación subrayó que «el número de empleados y la seguridad no van ligados» y que «contamos con las normas de seguridad más estrictas que las estaciones tradicionales». Asimismo, «los carburantes son suministrados por las grandes operadoras, con sus correspondientes aditivos».

En España hay unas 560 gasolineras desatendidas, que suponen el 5% del total (unas 11.200). Es un porcentaje superior al de Alemania y Reino Unido e inferior a los de los países nórdicos, Países Bajos, Austria y Francia. El año pasado sumaron 29 millones de repostajes en España. Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid son las regiones donde más gasolineras de este tipo existen.

Manuel Jiménez criticó también que es Madrid la comunidad que «más barreras pone al libre mercado en el repostaje», con multas de hasta 30.000 euros. Esta asociación denunció hace casi dos años a la Justicia Europea las trabas que ponen la mayoría de los gobiernos autonómicos a este sector, a pesar de un posterior informe favorable de la CNMC. Jiménez destacó que seis grandes compañías del sector se han unido a la Administración para defender la normativa recientemente aprobada. También se han sumado a ellas los sindicatos mayoritarios, que denuncian la pérdida de empleo en este sector.