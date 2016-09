Gallardón liga la seguridad jurídica de un país a su competitividad

Alberto Ruiz Gallardón es uno de los invitados al Foro de Inversión y Negocio que se celebra hasta el jueves en Buenos Aires. El exministro de Justicia de Mariano Rajoy modera mañana una mesa sobre “El Estado de Derecho” donde, el eje sobre «el que se desarrollará el coloquio es la seguridad jurídica, imprescindible para la llegada de nuevos capitales», advierte.

«La seguridad jurídica como factor de competitividad de un país es un concepto nuevo. Durante muchos años –reflexiona Gallardón- se pensaba que la competitividad de un país se centraba, fundamentalmente, en la calidad de sus infraestructuras y en sus recursos humanos pero en el siglo XXI hemos constatado que, sin excluir esos factores, lo que hace verdaderamente competitivo a un país es su seguridad jurídica». Gallardón observa que ésta se resume, «en resolver con normas preestablecidas, desterrando cualquier tipo de arbitrariedad, los conflictos que puedan surgir con las inversiones».

Gabriela Michetti, vicepresidenta de Argentina, Ricardo Lorenzetti, presidente de la Cortes Suprema, Emilio Monzó, titular del congreso de Diputados, Federico Sturzenegger, máxima autoridad del Banco Central y Jorge Familiar, número dos del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, le acompañan para analizar un desafío que, a su parecer, ya no lo es tanto. «El gran paso que ha dado Argentina con el Gobierno de Mauricio Macri –puntualiza- es que está proyectando al mundo esta nueva realidad que, lamentablemente, antes de su Gobierno no existía». En rigor, y aunque no lo mencione, la expresión seguridad jurídica levanta ampollas entre los nostálgicos del kirchnerismo y eso, las inversiones españolas y las extranjeras lo sufrieron en propia piel durante la última década.

Pero las cosas están cambiando y Gallardón lo celebra, «Argentina hoy es un Estado de Derecho donde se cumplen las normas. El presidente Macri se esfuerza en garantizar que este sea el escenario hoy y se mantenga para el futuro. Esta decisión es un elemento de atracción nuevo para los inversores españoles», insiste.

Entre las señales que Gallardón destaca del actual Gobierno de Mauricio Macri para esbozar la nueva Argentina menciona, «el cambio en sus relaciones exteriores y la resolución, con éxito, de los impagos heredados», comenta en alusión a que una de las primeras misiones de este Gobierno fue saldar la deuda que arrastraba Argentina con los «holdouts» que Cristina Fernández se negó a pagar. Gracias a ello Argentina salió, en términos absolutos, de la cesación de pagos. Dicho esto, Gallardón además reconoce «la reacción de Macri ante fallos judiciales desfavorables como el de la de las tarifas de gas (subida anulada por no convocar audiencias públicas)». En ambos caso, añade, «el presidente demuestra un escrupuloso respeto, tanto por los compromisos adquiridos como por las decisiones judiciales».

En suma, «hoy se refleja una nueva realidad que va a hacer muy atractiva Argentina para la inversión». Otra cosa, lamenta, es lo que sigue sucediendo en Venezuela, «a la cabeza en inseguridad jurídica».