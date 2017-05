El fundador de Cabify asegura que el objetivo «no es competir con los taxistas»

El fundador y director ejecutivo de Cabify, Juan de Antonio, ha remarcado este viernes que el objetivo de su empresa «no es competir con los taxistas» ya que ofrece un servicio diferente, y ha añadido que existe mercado para todos los operadores. Unas manifestaciones que ha realizado durante su particpación en la sesión «Perspectivas de los sectores disruptivos. Impactos económicos y sociales» del Círculo de Economía, que celebra este año su XXXIII Reunión Anual, patrocinada por KPMG, Indra y CaixaBank y con nutrida participación empresarial.

En la Reunión Anual del Círculo de Economía, De Antonio ha lamentado los incidentes que se produjeron en Sevilla durante la Feria de Abril, cuando ardieron nueve coches de Cabify: «(Los taxistas) aún creen que somos su principal competencia».

Para De Antonio «la mayor parte de los trayectos que se realizan hoy en día siguen siendo en taxis». Así se ha expresado ha apuntado el fundador de la compañía de transporte colaborativo, además de decir que los usuarios tienen claro por qué servicio optar en cada situación. En este sentido, ha situado Cabify como una compañía que representa los valores de las personas jóvenes y 'millenials': «Trabajamos con un sentido de propósito y para generar un impacto positivo en la sociedad», ha afirmado

Así, ha explicado que decidió crear Cabify en 2011 «para crear un mundo mejor y para buscar soluciones a problemas cotidianos», marcándose como máxima la transformación de las ciudades en espacios con menos automóviles y más calidad del aire. «Muchas ciudades están construidas en torno al coche cuando, durante un día entero, solo se usa un 5% del tiempo», por lo que en el 95% del tiempo restante el vehículo ocupa un espacio que se podría usar para hacer otras cosas.

Según él, la idea de Cabify también ha surgido para demostrar a la sociedad que realmente no es necesario un coche privado: «Puedes subir en cualquiera de nuestros vehículos y notar que es tuyo, ya que puedes elegir todo tipo de servicios y comodidades».

En referencia al marco regulador, ha dicho que en España las leyes «están creadas para proteger al 'establishment» y no permiten penetrar en las revoluciones tecnológicas que se están desarrollando en otros países. Con la normativa española actual, ha dicho que no se permite que la digitalización entre en el país, «lo que provocará que la disrupción acabe llegando del extranjero, y no permite crear conocimiento local». En este sentido, ha defendido la marcha de la compañía a Latinoamérica una vez arrancó en 2011, ya que en España no encontraron un marco regulador favorable a su idea de negocio.

Impuestos

También se ha referido a los impuestos: «Hemos comunicado fatal cómo hemos pagado nuestros impuestos», y ha explicado que Cabify paga en base a los beneficios totales que genera.

Además, ha dicho que un conductor de Cabify paga 10 veces más que un taxista tradicional cada tres meses y declara todas las facturas que genera. Preguntado sobre dónde se creó la empresa, ha respondido que se constituyó y se domicilió en Delaware (Estados Unidos): "No fuimos capaces de recibir el capital suficiente en España".