La fórmula para subir pensiones divide a la Abogacía del Estado

La subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios en 2017 está provocando un intenso debate entre los abogados del Estado, divididos entre los que defienden que el Gobierno debe utilizar la fórmula del decreto ley para realizar la revalorización y los que piensan todo lo contrario, la mayoría en estos momentos, según fuentes consultadas por ABC.

La mayor parte de los asesores del Estado cree que el Gobierno no debe abordar estas subidas en un decreto ley mientras se mantenga la situación de interinidad por considerar que sería una decisión que comprometería al futuro Ejecutivo. Existen todas las dudas jurídicas», aseguró esta semana el presidente en funciones, Mariano Rajoy, sobre estas subidas, extremo que también compartíó semanas antes la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría. Un problema añadido es que no existen precedentes de la situación política actual. Algo similar ocurrió en 2011, cuando nada más llegar al poder Rajoy aprobó por real decreto-ley subir un 1% las pensiones. Pero entonces no estaba en funciones.

En el supuesto de que finalmente el Gobierno en funciones entendiera que está capacitado para aprobar el real decreto ley, éste tendría que ser validado por el Congreso de los Diputados en un plazo no superior a 30 días y el PP necesitará los votos de otros partidos políticos, aunque el PSOE ya ha dicho que en este caso sí apoyaría. Ayer presentó una iniciativa para que el Congreso pida al Ejecutivo en funciones que presente ese decreto ley.

En este escenario podría surgir otro problema: la subida que debería aplicarse teniendo en cuenta que el PSOE defiende alzas superiores al 0,25% para las pensiones, el mínimo que fija la ley, y por encima del un 1% de incremento para los empleados públicos.