Fondos de inversiÃ³n que limpiar de las carteras

El triplete en las quinielas de incertidumbre política -'Brexit', victoria de Donald Trump y derrota del referéndum de Mateo Renzi- se saldó con un brusco giro de los inversores hacia la cautela. Los fondos de inversión de renta variable volvieron a ver flujos de salida de capital a favor de estrategias mixtas y de renta fija. Eso sí, «de nuevo los españoles hemos vuelto a ser más conservadores que el resto de Europa», señaló Sebastián Velasco, director general para España y Portugal de Fidelity, en una presentación de perspectivas a clientes. En España los inversores han preferido deuda corporativa y gubernamental denominada en euros y en dólares.

Los mercados se han recuperado con dignidad, pero esto no significa que las estrategias de siempre sigan valiendo. Las circunstancias del mercado han cambiado. Por ello, preguntamos a los expertos por aquellos fondos de inversión que ya no tienen cabida en una cartera. «En los próximos años la clave no va a ser coger todos los trenes, sino evitar aquellos que claramente van a perjudicar al inversor», apunta Manuel Gutiérrez-Mellado, miembro del equipo de ventas de BlackRock Iberia.

En periodos de incertidumbre, los ahorradores han encontrado consuelo en los monetarios, vehículos de relativamente bajo coste con un enfoque de inversión muy conservador, pero que, como consecuencia de la continua caída de las rentabilidades de la renta fija, han dado rentabilidades más que aceptables los últimos años. Estos 'fondos monedero' han cumplido su función, pero como coinciden en señalan los expertos, las circunstancias del mercado han cambiado. «Antes argumentábamos que aunque un monetario no daba nada, con la inflación a cero era asumible», recuerda Paolo Mezza, socio de Arcano Family Office. Pero en pocos meses la inflación en España se ha disparado al 1,6%, con lo cual la pérdida de poder adquisitivo es importante.

