Fitch eleva a Â«positivaÂ» la calificaciÃ³n de Portugal

Los buenos indicadores económicos de Portugal han hecho cambiar de opinión a la exigente agencia de calificación estadounidense Fitch, una de las tres grandes que mantenía inalterable su etiqueta de ‘bono basura’, porque la cuarta, la canadiense DBRS, es la única que no considera necesario rebajar el ‘rating’ de positivo.

Estas categorías resultan clave para el devenir financiero de cualquier país, como demuestra el hecho de que si la firma de Toronto hubiera seguido la estela del trío de Wall Street entonces nuestros vecinos se habrían visto obligados a pedir un segundo rescate a la ‘troika’ formada por el Fondo Monetario Internacional, el BCE y la Comisión Europea. Y ya tuvo que solicitar uno de 78.000 euros en 2011, que significó la tumba política del ex primer ministro socialista José Sócrates.

Ahora Fitch se ha avenido a elevar la nota, lo que implica que la deuda soberana de la República lusa dejar de estar englobada bajo el epígrafe de ‘estable’ para pasar a la categoría de ‘positiva’.

La revelación llega justo en el día en que Bruselas ha materializado la salida de Portugal del Procedimiento por Déficit Excesivo, la mejor noticia que el actual primer ministro, el socialista António Costa, ha recibido en un año en que su ministro de Finanzas, Mário Centeno, parece haber acertado (al menos en el corto plazo) con su receta de fuertes cargas en los impuestos indirectos.

De esta forma, la recaudación del Estado se ha disparado de forma considerable, gracias a las cantidades recogidas cuando los ciudadanos adquieren alcohol, gasolina o tabaco.

Eso sí, las apreciaciones no abandonan la cautela, como ya subrayó recientemente la agencia Moody’s, cuando hizo hincapié en que Portugal se mantiene en el alambre. La influyente agencia de calificación lanzó sus advertencias después de reconocer que se han realizado ciertos progresos, pero ponía el dedo en la llaga de las reformas que todavía se necesitan para que los desafíos no se lleven por delante la estabilidad aparente instaurada desde que gobierna Costa.

La complicada situación de la banca en el país vecino constituye el principal motivo de preocupación puesto sobre la palestra por los inspectores estadounidenses, que se unen a Standard & Poor’s en su criterio de ‘bono basura’ aplicado a Portugal.

Los nuevos mensajes, que coinciden con los emitidos en relación a Italia, tienen en cuenta que las políticas presupuestarias deben ajustarse aún más y que la subida de los tipos de interés puede provocar una evolución negativa en sus cuentas.

El director de la división de riesgo soberano de Moody’s, Dietmar Hornung, realizó unas declaraciones al respecto en las que aseguraba: «Estamos observando un equilibrio con posterioridad a la crisis, pero los riesgos políticos están ahí. Puede estar fraguándose algo que precisará de nuestra atención». Y eso a pesar de que, a su juicio, Europa se halla más preparada que hace cinco años para afrontar las turbulencias de los mercados.

También la Comisión Europea mostró su preocupación por el camino de Portugal bajo el presente Gobierno. Su informe sobre el devenir financiero de Lisboa no deja margen de error: persisten «excesivos desequilibrios». De hecho, ahí están los altos niveles de endeudamiento público y privado, el elevado volumen de crédito malparado, la tasa de desempleo (11,1%) y la exigua productividad.

«Seguir trabajando»

Bruselas reconoce, no obstante, que se han producido algunos progresos en los últimos meses. Pero los técnicos europeos no bajan la guardia en sus radiografías y estiman que la balanza de Portugal está «por debajo del nivel necesario para un ajuste significativo de la deuda externa líquida». En consecuencia, no resulta extraño que la situación desemboque en una subida de los costes unitarios del trabajo, en vista de que las retribuciones se han mantenido al alza, especialmente por el ascenso del salario mínimo de 530 a 557 euros brutos mensuales.

Tampoco puede olvidarse que Caixa Geral de Depósitos, primer banco del país y aún de titularidad pública, continúa encallada en su complejo proceso de recapitalización. La calidad de los créditos vigentes solo puede calificarse como negativa, pues predominan amplias bolsas de difícil cumplimiento y la liquidez de las entidades permanece en baremos escasos.

En todo caso, Centeno ha visto crecer sus galones entre sus colegas europeos, hasta el punto de que su homólogo alemán, Wolfgang Schaüble, se ha referido a él como ·el Cristiano Ronaldo de la economía comunitaria».

Por si acaso, el vicepresidente de la CE, Valdis Dombrovskis, no ha desaprovechado la oportunidad de evitar la euforia desatada en Lisboa. Asíi, ha manifestado: «Hoy es día de celebraciones en Portugal, mañana hay que seguir trabajando».

Lo que está claro es que los ciudadanos portugueses tienen una imagen positiva de su Ejecutivo, toda vez que las encuestas retratan el hundimiento de la derecha. Y todo a poco más de tres meses de las próximas elecciones municipales, decisivas como termómetro político.