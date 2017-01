La Fiscalía de Braunschweig (centro de Alemania) ha anunciado este viernes que investiga ahora también por un presunto delito de fraude al expresidente del grupo automovilístico Volkswagen Martin Winterkorn en relación al escándalo de la manipulación de emisiones.

La fiscalía apunta en un comunicado que "el sospechoso podría haber sabido del 'software' manipulador y su efecto antes de lo que oficialmente había reconocido".

La investigación ha dado este vuelco después de que la fiscalía haya recogido en las últimas semanas los testimonios de varios testigos y de que haya valorado la información contenida en la gran documentación confiscada a la empresa. Esta nueva información contiene "suficientes pistas factuales" como para ampliar los delitos por los que se investiga a Wintekorn, argumenta la Fiscalía de Braunschweig.

El ex directivo estaba siendo hasta ahora investigado por presunta manipulación de mercado, ante la sospecha de que ocultó información sobre el fraude de las emisiones para que esto no afectase negativamente a las acciones del grupo.

La fiscalía comunicó asimismo que el número de personas investigadas por escándalo de las emisiones de VW se ha elevado de los 21 conocidos hasta los 37.

Hace una semana, Winterkorn negó haber sabido de la manipulación de las emisiones en una comisión de investigación en el Bundestag (cámara baja alemana). El ex presidente del mayor fabricante europeo de vehículos aseguró que "no es comprensible" que no haya sido exculpado de este asunto con anterioridad.

El grupo alemán vendió en todo el mundo unos 9,5 millones de vehículos con un programa en el motor que detecta cuando está en un banco de pruebas y reduce las emisiones contaminantes a la atmósfera para cumplir con los criterios medioambientales. En condiciones normales, no obstante, contaminan mucho más.

La denuncia del caso, descubierto por las autoridades estadounidenses, provocó la dimisión de Winterkorn, investigaciones en distintos países, una avalancha de juicios y multas que suman ya varios miles de millones.