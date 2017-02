El fiscal solicitarÃ¡ medidas cautelares para algunos condenados por las Â«blackÂ»

El fiscal Alejandro Luzón, que ejerce la acusación pública en la causa por las tarjetas 'black', solicitará el próximo lunes la celebración de una vistilla en la que interesará la aplicación de medidas cautelares en relación con la sentencia dictada este jueves, aunque se desconoce si sus peticiones se realizarán respecto a los dos principales condenados (Miguel Blesa y Rodrigo Rato) y si serán de prisión inmediata de los mismos.

Así lo han señalado fuentes de la Fiscalía, que han precisado que la comparecencia se pide en relación a la causa y que es a lo largo de la misma en la que se determinarán las cautelares que se solicitan respecto a todos o sólo algunos de los 65 condenados en el procedimiento.

Por su parte, la Confederación Inter sindical de Crédito (CIC), personada como acusación popular en la causa por las tarjetas 'black' ha solicitado también al tribunal que convoque la vista -regulada en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)- para decretar prisión "provisional comunicada y sin fianza" para Blesa y Rato después de que hayan sido condenados a seis años y cuatro años y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, por su responsabilidad en la gestión de los plásticos.

En un escrito de ocho páginas al que ha tenido acceso Europa Press la CIC señala que, si no es decretada su prisión, el tribunal podría adoptar otra serie de medidas contra los ex banqueros como "prisión eludible bajo la fianza que estime oportuna esta Sala, o bien la prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecencia periódica ante las autoridades que se determinen".

La acusación, que ejerce el abogado Andrés Herzog, considera que en este caso "resulta incontrovertida la concurrencia" de los requisitos que la Ley exige para la celebración de la vistilla de medidas cautelares "atendiendo al cúmulo evidencial puesto de manifiesto con la condena" que se ha impuesto a ambos, que además tienen otras causas pendientes ante la justicia. La gravedad de las penas, superiores a dos años en ambos casos, "evidencia de forma reforzada" según esta parte "un cierto y objetivo riesgo de sustracción de la acción de la justicia".

Tanto Blesa como Rato siguen imputados en la pieza principal del "caso Bankia", el patrimonio del primero está siendo investigado por el juez Antonio Serrano-Arnal, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, mientras que respecto a Blesa esta misma semana se ha conocido la apertura de un nuevo juicio contra él por los sobresueldos cobrados por exdirectivos de Caja Madrid.