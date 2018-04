«Hay que felicitar al sector del taxi por su modernización» Entrevista con Eduardo Martín, Presidente de Unauto

No es habitual que una patronal reprenda a sus asociados. Pero esta es precisamente la situación que se ha producido esta semana en el sector de las VTC (licencias de vehículo con conductor), donde Unauto ha acusado a Uber de imponer barreras en el mercado mientras reclama laliberalización del mismo. Un cisma producido tras un real decreto-ley aprobado de urgencia por el Gobierno para blindar la normativa del taxi antes de que el Supremo se pronuncie sobre ella. Para Eduardo Martín, presidente de Unauto, esta ley «preservará el empleo de 140.000 familias».

—¿Uber quiere liberalizar el mercado para monopolizarlo?

—Uber es una compañía ambiciosa y una de las tecnológicas más valiosas del mundo. Es lógico que quiera quedarse con una gran cuota de mercado en España, que es un destino muy atractivo para este tipo de compañías. Por lo que he oído, está intentando cerrar acuerdos con distintos fondos para contar con más licencias.

—Unauto se ha opuesto a suprimir la norma que establece que debe haber 30 taxis por cada VTC. ¿Por qué?

—Siempre hemos defendido esa ratio y el artículo que obliga a que las VTC presten al menos el 80% de sus servicios en la comunidad donde fueron otorgadas. Entendemos que el real decreto-ley aprobado por el Gobierno para mantener estas limitaciones es bueno para la sociedad, porque beneficia al tejido empresarial del transporte urbano y al usuario. Aún así, hemos recurrido aspectos como la flota mínima de siete vehículos o la longitud mínima de 4,6 metros.

—Hay quien apunta que esta norma mantendrá al alza el precio de las licencias VTC...

—Hay que entender que sin la contingentación todos los ciudadanos podrían coger su coche y hacerse tres carreras al día. Y eso no es malo solo para las VTC, sino para el tráfico, la calidad del aire e incluso los impuestos. Respecto al precio, es cierto que estas autorizaciones pasarían a valer 0. Pero también las del taxi. Hay unas 140.000 familias que viven del transporte urbano y mucha gente endeudada.

—También se ha hablado de burbuja en el mercado. ¿Se está especulando con las VTC?

—Hay gente que se ha hecho rica, pero como con el mercado inmobiliario. Con la recuperación, muchos valores han subido de precio. Se está hablando de que el coste se ha triplicado en los últimos años, pero lo que no se dice es cuánto valían estas autorizaciones hace diez. Yo he comprado licencias a 45.000 euros en 2008. Es cierto que se produjo una bajada cuando se liberalizó el mercado, pero también entró en juego en esta caída la crisis económica. Hablar solo del precio me parece dar una imagen simplista. Hay que profundizar y tener en cuenta que hay miles de puestos de trabajo en juego.

—¿Cuánto cuesta ahora mismo una autorización de este tipo?

—No lo sé con exactitud. Calculo que unos 50.000 euros, varía en función de la oferta y la demanda. Es cierto que está habiendo inversores que entran en el mercado porque ven los rendimientos del transporte urbano de viajeros. No solo la de las VTC, también las del taxi. La diferencia es que estas últimas tienen que tener como máximo tres licencias y deben estar a nombre de personas físicas y no jurídicas. Pese a ello, no es cierto que el taxi se esté empobreciendo. Sigue siendo muy rentable, factura cerca de 7.000 euros al mes.

—Tras la aprobación del real decreto-ley, ¿se ha producido un acercamiento entre el sector del taxi y de las VTC?

—Creo que el taxi cada vez se parece más a la VTC. Hay que felicitar al gremio por la evolución que ha tenido. Se están haciendo grandes esfuerzos por prestar un mejor servicio, poniendo en circulación coches eco y utilizando conductores uniformados y amables. Algunos de ellos incluso te ofrecen agua, algo impensable hace cuatro o cinco años.

—Usted procede precisamente del sector del taxi. ¿Cómo acabó dirigiendo la patronal de las VTC?

—Tengo un perfil más tecnológico y llegué al taxi de rebote. Hubo un punto de ruptura, cuando en Madrid se prohíbe trabajar más de 16 horas con una licencia. Una medida que provocó la pérdida de 6.000 empleos. En ese momento entraron las VTC, vi la necesidad de modernizarse del sector y di el salto. Primero lo compaginé, pero el propio gremio me invitó a salir, por lo que me centré en este mercado.