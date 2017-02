Â«Europa impone mÃ¡s cualificaciÃ³n a los asesores financierosÂ»

El sector del asesoramiento financiero en España se encuentra inmerso en una profunda transformación: El próximo 3 de enero de 2018 entrará en vigor la directiva europea MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) que, entre otras novedades, obliga a los profesionales a dotarse de una cualificación así como seguir una formación continua; refuerza la transparencia operativa buscando reducir los conflictos de interés, amplía el control a más productos financieros, endurece la regulación sobre el cobro de comisiones, y diferencia de forma clara entre asesores dependientes e independientes. Sobre la aplicación del MiFID II y el futuro de este sector en España conversamos con Josep Soler, presidente de EFPA Europa (European Financial Planning Association), quien cuenta en la actualidad con más de 13.000 asociados y «seguramente vamos a acabar este año muy cerca de los 18.000 miembros certificados», augura Soler. A continuación, sus principales conclusiones:

Aplicación de la MiFID II

Soler constata que «faltan reglamentos a nivel europeo», por parte de la Autoridad Europea de los Mercados (The European Securities and Markets Authority, ESMA), aunque recuerda que «la MiFID II será de aplicación directa y no será necesaria una trasposición». Además una parte de la normativa derivada de esta directiva deberá adoptarla el regulador español, en este caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Como ejemplo, el presidente de EFPA Europa, menciona las cualificaciones profesionales. «Todos los profesionales que informen o asesoren sobre productos de inversión han de estar cualificados. Para ello, algún evaluador independiente tiene que decir si la cualificación es correcta», comenta Soler quien destaca que esta tendrá fecha de caducidad y que tendrán que someterse a un código ético.

Cetificaciones EFPA

Entre los organismos certificadores en España y en otros 12 países europeos se encuentra la Asociación, que preside a nivel europeo Josep Soler: la European Financial Planning Association, EFPA. Preguntado sobre en qué consiste esta certificación, Soler añade que se trata de «un conjunto de exigencias de conocimientos y competencias», relacionados con temas tan diversos como el blanqueo, los productos financieros, la gestión de carteras o los efectos fiscales que generan las inversiones. Además de conocer en profundidad la MiFID II y su normativa derivada. La certificación se logra tras un examen, que tiene fecha de caducidad y que está obligando según estimaciones de Soler, a volver a las aulas a unas 60.000 personas entre empleados de banca o agentes financieros de toda España. «Es una exigencia de cualificación horizontal», concluye este experto.

Las entidades se preparan

Preguntado por cómo se está adaptando la banca, el también director general del Instituto de Estudios Financieros (IEF), destaca que desde hace unos años «de forma autorregulatoria» las entidades financieras estan formando a sus redes, especialmente al personal que trata con clientes. En este sentido, Soler cree que es «importante» sacar una buena nota. En su opinión, la entidad financiera conseguirá «un mayor nivel de profesionalidad y su personal tendrá más seguridad para informar o asesorar». Lo que el cliente también reconoce, según sostiene este experto. Preguntado sobre las críticas de algunos sindicatos bancarios, que temen que las entidades no asuman todas estas novedades, Soler advierte que la banca debe tener una «estrategia de comercialización» que dé a cada cliente lo que necesite, y no persiga la venta indiscriminada: «En la oferta de productos financieros lo importante no es el producto, sino el cliente que tienes al lado», apunta el presidente de EFPA Europa quien añade que con la MiFID II a la cualificación se une una exigencia de transparencia.«El cliente debe saber muy bien las características, y los costes que tiene el producto», subraya.

Recupara la confianza

¿Servirá la nueva normativa europea, para que se recupere la confianza en la banca? Josep Soler apura el café y reconoce que MiFID I fue «un fracaso» porque a pesar de sus buenos deseos no se aplicó correctamente. «Bien aplicada esta directiva, a un buen nivel y, sobre todo, bien controlada va a ayudar bastante», se muestra confiado el entrevistado. ¿Se acabarán los problemas? «Los va a reducir mucho: Se va a incrementar la protección del inversor, y las entidades sabrán a qué atenerse», apunta el responsable de EFPA Europa quien cree que está en juego la credibilidad, la reputación y la confianza del sector; así como «la capacidad de que el ahorro se invierta bien, con garantías y sin problemas».

«Guerra de precios»

A la pregunta de si la regulación más exigente sobre el cobro de comisiones y el régimen de retribuciones en la MiFID II podría derivar en una «guerra de precios», para atraer a nuevos clientes, Soler cree que «una cierta competencia en los servicios financieros no es mala, si genera unos costes más bajos». En este sentido, añade que implementar una norma que busca mayor protección para el inversor «no es gratis y que hay unos costes que, en mi opinión, son asumibles». Al hilo de lo anterior, concluye, que en todo caso el cliente debe conocer perfectamente todo lo referente a la retribución del asesor.

El ahorrador español

¿Cómo es el ahorrador español?, le pregunto a Soler. A juicio del director general del Instituto de Estudios Financieros (IEF), «globalmente el inversor español ha sido demasiado conservador» aunque admite que en «determinados segmentos» se ha actuado al revés y se ha sido «poco precavido» adquiriendo productos no supervisados por la CNMV o no legales.

El rol de los reguladores

Sobre las medidas que adoptará la CNMV, el presidente de EFPA Europa, pide dar tiempo al nuevo presidente del regulador - Sebastián Albella Amigo, nombrado en noviembre- de quien afirma que «es una persona conocedora del sector». En este sentido, Soler explica que en la aplicación de la MiFID II en España «la CNMV debe optar entre una mayor o menor exigencia: En esto hay un cierto riesgo reputacional para la CNMV».