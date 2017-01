Estas son las tarifas de la luz que encontrarÃ¡s mÃ¡s baratas segÃºn tu consumo

La luz se ha convertido en las últimas semanas en un quebradero de cabeza para los españoles. El coste medio en el mercado mayorista de la electricidad tocó el pasado miércoles su precio más alto desde diciembre de 2013, llegando a superar los 100 euros por megavatio hora (MWh) entre las 21 y las 22 horas. Se trata de un incremento cercano al 150% respecto al año pasado. Durante el jueves y el viernes el precio volvió a caer, pero si no vuelve a llover durante los próximos días, no sería extraño que durante la semana que viene se registraran nuevos máximos.

Estos fenómenos meteorológicos generan energía hidráulica y eólica, respectivamente. La electricidad que procede de estas fuentes es más barata que la que se produce con carbón o gas, por lo que la sequía de los últimos días explica parcialmente el incremento del precio de la electricidad en el mercado mayorista. La subida terminará repercutiendo en la factura de enero para los consumidores, aunque todavía se desconoce cuál será el impacto real.

Francisco Vázquez, consultor energético, apunta que la subida finalmente puede llegar a ser de entre 5 y 7 euros. En el mercado regulado, el coste de la electricidad tan solo representa en torno al 35% de la factura final, que está complementada por impuestos y los peajes de electricidad, congelados este año por el Gobierno.

«La subida en la factura de enero será de entre 5 y 7 euros» Francisco Vázquez, consultor energético

El mercado regulado opera de esta forma desde que el Real Decreto 216/2014 sustituyó el TUR por el Precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), implantado para aquellos consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW. «El PVPC introduce un sistema fijado por el precio que la energía tiene en el mercado mayorista cada hora del día. Durante los dos últimos años a los clientes no les ha ido mal con este sistema, que ha sido relativamente barato. Desde noviembre, sin embargo, ha escalado muchísimo», explica Pedro Chacón, responsable jurídico de la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (ANAE).

Esta configuración, sin embargo, únicamente es válida para los cerca de 12 millones de hogares que se encuentran dentro del sistema regulado de la electricidad. Menos de la mitad en España.

Y es que otros 13 millones cuentan con una tarifa eléctrica contratada en el mercado libre, donde la factura no depende de los tres factores antes señalados sino que está basada en una cuantía fija que las comercializadoras revisan periódicamente. El mercado regulado es, con todo lo que ello implica, variable; el libre, fijo.

Revisar los términos y comparar tarifas, determinante - FOTOLIA

Mientras el primero ofrece una gran volatilidad, el liberalizado no tiene tantos vaivenes: el cliente pacta un precio fijo con la empresa y esta se tiene que mantener durante un periodo determinado. En ocasiones, todo un año. Si bien la tarifa es menos flexible, muchas empresas han desarrollado ofertas como el mantenimiento de una tarifa diurna y otra nocturna.

Son las dos opciones que tiene un consumidor a la hora de contratar una tarifa eléctrica. ¿Cuál es el más conveniente a la hora de elegir nuestra tarifa? Depende de nuestros hábitos. El portavoz de ANAE subraya que en el caso de un consumidor «habitual», que consume más electricidad en horas punta (21-22 horas en esta época), «puede interesar una tarifa fija» para evitarse estos picos en la factura. Por ejemplo, una familia entraría en este primer grupo.

«Por el contrario, si se trata de una persona que trabaja por la noche, un estudiante o cualquier otro cliente que consuma en horas poco demandadas, quizás sea más apropiada el PVPC. No puedes adaptar tus hábitos de vida a la tarifa, sino que tienes que estudiar qué tarifa te interesa más», explica Chacón.

Un precio inicial elevado

Hay que tener en cuenta varios factores. Al ser una tarifa fija, las comercializadoras tienen en cuenta sus previsiones sobre lo que les costará la electricidad a largo plazo, por lo que en ocasiones proponen a los clientes un precio muy elevado para conseguir sí o sí un beneficio. «Hay que revisar bien los términos, ser conscientes de cuándo se van a producir las actualizaciones de la tarifa. En muchas ocasiones, además, las comercializadoras nos ofrecen servicios añadidos como seguros que en realidad no necesitamos», sostiene Jean Bernard Audureau, portavoz de la Asociación General de Consumidores (Asgeco).

«La inmensa mayoría de la gente en el mercado libre tiene contratados sus servicios con las grandes compañías y estas terminan por revisar siempre el precio al alza. No suele ser recomendable salirse del mercado regulado una vez en él, por mucho que ahora haya subido la tarifa», opina en cambio Francisco Vázquez.

La recomendación más rentable es, por tanto, comparar tarifas. Eso sí, teniendo en cuenta que muchas plataformas digitales pueden favorecer a alguna compañía en concreto o no incluir todas las ofertas. Lo mejor, según recomiendan los expertos, es acudir directamente al comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «Muchas páginas realizan preguntas que no ayudan a definir la tarifa más adecuada. Pueden ser una ayuda, pero no deben servir como decisión final», explica Audureau.