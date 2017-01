Â¿EstarÃ¡ a tiempo el Euribor Plus para la prÃ³xima primavera?

El nacimiento del Euribor Plus está siendo todo lo tumultuoso que podría ser. El primer objetivo era lanzarlo en 2015, luego se retrasó a 2016 y el año pasado terminó sin noticias de este indicador. En 2017, se intentará que esté listo para primavera, pero todo apunta a que su puesta en marcha se tendrá que aplazar hasta verano.

Carlos Fernández, analista de XTB, recuerda que de momento está previsto para el primer trimestre y no hay ninguna noticia al respecto.

De la misma opinión es Julián García, experto en hipotecas de HelpMyCash.com: «Según el EMMI el Euribor plus se encuentra en un periodo de pruebas que durará hasta finales de febrero. Este periodo cuenta de tres fases, la primera de recogida de datos reales por parte de las entidades, la segunda consiste en analizar los datos y la tercera en consultarlos con las entidades. De momento no ha habido ninguna comunicación más al respecto por parte del organismo europeo, por lo que si todo marcha según lo pactado el euríbor plus saldría a la luz en marzo. Aunque, como ya se ha retrasado varias veces, no hay nada seguro».

Lo cierto es que las entidades son las más interesadas en reflejar fielmente las operaciones que realizan entre ellas, pero no están siendo tan participativamente como cabría esperar, ya que 70 bancos fueron invitados al laboratorio de pruebas 70 y solo acudieron 29 de ellos.

