Â«Estamos creciendo en MÃ©xico sin abrir ni una sola sucursalÂ»

Sabadell opera con licencia bancaria en México desde 2016. ¿Cómo ha sido vuestro desempeño desde entonces?

Estamos creciendo muchísimo y ya estamos presentes en varias ciudades mexicanas. La parte de concesión de créditos la iniciamos en 2014, ya que operábamos como una Sofom, una figura jurídica que permite dar créditos, pero no funcionar como banco captando fondos de clientes, entre otras limitaciones. Nuestra cartera de crédito son 40.000 millones de pesos, que son como 2.000 millones de dólares, lo que nos convierte en el décimo banco más grande en el segmento de crédito a empresas entre las 50 entidades que existen en el país. Si añadimos créditos al consumo, particulares y gobierno caemos a la decimotercera posición en cuanto a tamaño de nuestra cartera. En 2017 hemos continuado esta tendencia y, así, en enero y febrero fuimos el tercer banco de país con mayor crecimiento de crédito.

El sector bancario mexicano está lleno de grandes jugadores internacionales como BBVA, Santander, Citi o HSBC que llevan muchos años en el país. ¿Qué está haciendo Banco Sabadell para competir con ellos?

Todo lo que estamos haciendo es sin tener una sucursal. De hecho, no vamos a abrir ninguna sucursal en México. Lo que si tenemos son oficinas de segundo piso, es decir, son lugares de trabajo de los gestores de banca de empresas repartidos por toda la República porque queremos que estén cerca de los clientes. Pero toda nuestra operativa con los clientes es remota a través del portal y de una app para empresas. En total, tenemos unas 13 oficinas de trabajo distribuidas en la Ciudad de México, León, Guadalajara, Cancún y Querétaro para estar próximos a los clientes. Damos un servicio que nadie ofrece en este país, sobre todo entendido en términos de agilidad. La media de tiempo para responder a una solicitud de crédito para una empresa en México son tres meses. En Sabadell, estamos tardando sólo entre dos y tres semanas. En resumen, nuestra estrategia de negocio en México se basa en agilidad y proximidad con los clientes.

Los bancos en México ganaron un 8,3% más en 2016. ¿Qué hace el sector bancario en México tan rentable?

México tiene una combinación extraordinaria para un banco: es un país todavía poco bancarizado, por lo que queda mucho recorrido; y los márgenes son muy generosos. Tiene una economía sana con poca morosidad y los márgenes son muy buenos comparados con España. A una empresa mediana en España, concedes un crédito con un Euribor que está a niveles bajos más 100 puntos básicos. Aquí, el Banco de México presta a una tasa que actualmente está en torno al 7%, lo que como banco te da juego para hacer rentable tu negocio.

«El país se ha instalado en un clima de confianza y su economía crece a pesar de Trump»

Al igual que en España, ¿tiene Sabadell México una fuerte vocación por financiar a las pymes?

La pyme mexicana es muy diferente a la española. En España, las pymes actúan en el sector formal, muchas están auditadas y tienen una estructura organizacional profesional. Cuando en México hablan de pymes, piensan mucho en microempresas que trabajan en el sector informal, por lo que es muy difícil para un banco entrar en ellas. Nosotros por un lado tenemos una línea banca corporativa, destinada a proveer servicios globales a grandes empresas. Y, por otro, en 2016 comenzamos una banca de empresas, donde nos centramos en un abanico de compañías medianas-grandes que facturan desde unos 10 millones de euros hasta 100 millones. De este tipo, hay cientos de compañías en México y necesitan un servicio de banca rápido que atienda sus necesidades de financiación.

¿Hasta qué punto veis que las empresas mexicanas se han visto afectadas por la retórica de Trump?

Por el momento no vemos ningún tipo de afectación porque no ha pasado nada. Es cierto que desde la victoria de Trump hasta febrero hubo un poco de cautela por parte de los empresarios mexicanos. Pero después de ver que el presidente de EE.UU. no tiene tanto margen de maniobra para implementar ciertas políticas, en México se ha instalado un clima de confianza y las empresas no han parado. La economía mexicana sigue creciendo a pesar de Trump.

¿Cómo de diversificada es vuestra cartera de clientes en México?

Tenemos una cartera multisectorial. En México somos un banco universal y estamos presentes en todos los sectores desde la economía, desde servicios hasta inmobiliario, aunque todavía no hemos entrado en el segmento residencial. Nos estamos enfocando sobre todo en crecer en ciudades con una importante presencia de empresas industriales, que esencialmente están en el centro y norte del país.

¿Qué objetivos y planes tenéis a corto plazo?

Todavía estamos en un proceso de construcción del banco que esperemos que termine en 2020. Estamos añadiendo una gama de productos que aumente nuestra fuerza de ventas. Nos falta una pata de negocio que será un modelo de banca rompedor en México porque va a ser 100% digital. Únicamente será una app a través del móvil destinada a captar depósitos de particulares con un perfil de gente profesional y muy urbano. La idea es dar a los clientes todos los servicios sin tener que acudir a la sucursal. En 2013 una consultora nos hizo un estudio y el resultado era un universo de potenciales clientes de 7 millones de personas. Eso fue hace unos cuatro años, pero hoy en día la sensación es que de forma ingente se está incorporando público a este espectro.

¿Qué perspectivas tienes para la economía mexicana a mediano plazo?

A nivel macroeconómico, México tiene unos fundamentales muy sólidos y lo hemos visto en el inicio de este año. A pesar de la incertidumbre global, México ha seguido creciendo. Desde los años 90, México comenzó a implementar una disciplina económica muy fuerte. El año siguiente hay incertidumbre económica porque hay elecciones presidenciales y eso, tradicionalmente, suele ralentizar la economía del país. No obstante, no estamos preocupados. Vemos a México como un país sólido que crece y con un clima muy bueno para nuestro negocio.