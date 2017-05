España y Francia crean un «comité mixto» que evite los ataques a camiones españoles con vino

Los Gobiernos y los productores de España y Francia han acordado hoy crear un "comité mixto" para mejorar las relaciones vitivinícolas entre ambos países y evitar que se produzcan ataques a los envíos de vino español en territorio francés, tanto en camiones como en supermercados.

El secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, y la directora general de Desarrollo Económico del Ministerio de Agricultura francés, Catherine Geslain-Lanéelle, han anunciado en rueda de prensa que el comité empezará sus trabajos el 25 de julio en París, tras participar en una reunión para tratar los problemas surgidos por dichos asaltos.

Los representantes de ambas Administraciones, de los agricultores y de las bodegas han examinado los datos sobre los ataques, incluidas las "más de 30 detenciones" realizadas por las fuerzas de seguridad francesas en los últimos meses.

Además, según fuentes del sector, han analizado un nuevo incidente registrado ayer mismo en suelo francés contra vino de origen español. Cabanas y Geslain-Lanéelle han coincidido en la "importancia" de reforzar los intercambios de información, y las autoridades francesas han expuesto los trabajos realizados en respuesta a los ataques producidos en los últimos meses por "un grupo reducido" localizado por su policía.

España ha mostrado su "enérgica condena" porque considera "inadmisible" que sus productos no puedan circular libremente, según Cabanas, quien ha valorado la actitud del Ejecutivo francés a la hora de condenar los ataques, "tomarlos en serio" e investigar y reconocer que el problema no está en el vino español.

Geslain-Lanéelle también ha condenado "enérgicamente" los asaltos contra el vino español porque, en su opinión, "no es la forma de solucionar" los problemas del sector francés. Los ataques "no quedarán impunes" y han sido investigados por la policía y judicialmente, ha añadido, tras destacar que no existe ninguna anomalía en el vino español, ni en su etiquetado.

El objetivo del nuevo comité será "intercambiar datos económicos, y mejorar el conocimiento del mercado y las remuneraciones de los productores", según la representante francesa.

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca, ha confiado en que acabe la "tensión", que ha atribuido a un "pequeño comando que funciona de forma aislada, con actuaciones difíciles de controlar".

El presidente sectorial de vino de Asaja, Fernando Villena, ha manifestado que ambos países deben "llegar al final del hilo" para saber quién puede haber detrás de los asaltos.