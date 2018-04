España supera a Italia en PIB per cápita por primera vez en la historia El FMI calcula que en 2017 la riqueza por habitante fue de 38.286 dólares, la 37º mundial

Javier Tahiri

@javiertahiri Seguir Madrid Actualizado: 20/04/2018 14:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

España parece acercarse a la aciaga «Champions League de las economías mundiales», como la acuñó hace diez años el expresidente del Gobierno José luis Rodríguez Zapatero cuando se congratuló en 2007 del avance de la renta per cápita nacional frente a sus competidores europeos, justo antes de que la economía se sumiera en la peor crisis en décadas. El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de España, medido en dólares y en igualdad de poder adquisitivo, superó el año pasado al de Italia por primera vez en la serie histórica del FMI, que arranca en 1980. La estadística, que registra el crecimiento de la renta media en los últimos años, fue de 38.286 dólares por barba en 2017, 145 más que los 38.140 de Italia. Al haber más actividad por población y tomando en cuenta el poder de compra, el PIB per cápita es mayor: así tenemos que los españoles, de media, son más ricos que los italianos.

Más allá del «sorpasso», la estadística refleja la recuperación de la actividad de España en los últimos años frente al estancamiento de la economía italiana. Según este indicador, desde 2007, el PIB per cápita de España ha crecido un 17% mientras que el de Italia lo ha hecho un 6%. Para los próximos años el FMI cree que la brecha entre España e Italia continuará agrandándose a favor de la primera, ya que la institución contempla que nuestro país siga creciendo a mayor ritmo. Para este año, sin ir más lejos, el FMI augura un crecimiento del 2,8% para España y del 1,5% para Italia. España pasa a ocupar el puesto 37 en el ranking mundial cambiándose por Italia.

Como fuere, en la estadística irrumpe con fuerza el desigual poder adquisitivo desigual de ambos países: en España el nivel de precios es menor que en Italia, por lo que con menos se compra más. Si eliminamos este filtro, en renta nominal per cápita España, con 28.359 dólares por habitante, sigue por detrás de Italia, con 31.984 dólares. Esto seguirá siendo así, según el FMI, en los próximos seis años.

La visión desde los mercados es que España ha salido de la crisis con mayor vigor que Italia, atrapada en una parálisis política que ahora amenaza a nuestro país. La prima de riesgo de España, de 69 puntos, ha aumentado su distancia con la de Italia, de 119. Además, las agencias de rating han aumentado la nota soberana de España por encima de Italia. Otro hecho explica este adelanto: las proyecciones demográficas de España son peores que las de Italia, por lo que toca a más PIB por habitante. Mientras Italia ha ganado 2,1 millones desde 2007 hasta los 60,6 millones, España ha elevado su población en 1,1 millones, hasta los 46,3. Para los próximos años, el FMI proyecta que Italia elevará su población en 3,7 millones y España, en 2,1.

«Aunque estamos peor que hace un año, nuestra economía tiene potencial de futuro. Ya hemos superado a Italia, y vamos a superar también a Francia en renta per cápita», afirmó Zapatero en 2007. Realmente, entonces España no llegó a rebasar a Italia: lo ha hecho diez años después.