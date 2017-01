EspaÃ±a serÃ¡ uno de los motores de crecimiento de Europa, segÃºn Banca March

Banca March cree que con un crecimiento del 2,4% la economía española será uno de los motores de Europa en 2017, gracias a la mejora del saldo exterior y a la reducción de la deuda privada y a pesar de que la subida de los precios de la energía y el ajuste fiscal frenarán la demanda externa. Sin embargo, esto no impedirá que la economía nacional crezca "un 50 % por encima de la media europea" y además "el IBEX 35 puede ser una de las mejores Bolsas de Europa" en 2017, según ha asegurado en un encuentro informativo el director de estrategia de mercados de Banca March, Alejandro Vidal.

Vidal ha explicado que, en los últimos años, España ha cambiado su modelo productivo y ha dejado de depender de la construcción para afianzar las exportaciones, lo que ha mejorado el saldo exterior.

Además, el país ha reducido su deuda privada, aunque esto ha provocado "un trasvase al sector público", que empezará a reducirse "a finales de año o a principios de 2018".

Sin los ajustes fiscales necesarios

El experto de Banca March cree que los meses de "ausencia de Gobierno no han permitido tomar las medidas necesarias para reducir el déficit", por lo que los ajustes fiscales exigidos para este ejercicio "van a lastrar el crecimiento" hasta ese 2,4%.

Vidal cree también que Brasil y el resto de las economías emergentes a las que están expuestas las empresas españolas pueden contribuir a la mejora del Ibex 35 en 2017.

Desde Banca March apuestan por mantener la exposición a los sectores defensivos, aunque no descartan sorpresas positivas en el sector financiero español. La mejora del sector bancario dependerá, en parte, de las políticas monetarias que adopte el Banco Central Europeo (BCE) a lo largo de los próximos meses.

"Los tipos del BCE no se van a tocar hasta que retiren los estímulos, aunque los tipos de depósito se pueden mover a la vez que se hace el 'tapering' (retirada gradual de estímulos)", ha dicho Vidal. Por su parte, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos manifiesta un "escenario claro de subida de tipos", hasta el intervalo del 1,25 % y 1,5% a finales de año.

No obstante, la atención de los expertos en Estados Unidos no está tanto en las decisiones de la Fed sino en el inicio de la legislatura de Donald Trump y de las medidas que adopte a lo largo de su mandato. El principal problema al que podría enfrentarse este país en 2017 será "la fortaleza del dólar, con capacidad para frenar las exportaciones", apunta Vidal. Banca March sitúa el cambio dólar/euro en la franja de los 1,05 dólares y próximo a la paridad, pero no por debajo. Más atención presta a la libra, que "se va a seguir debilitando y también llegará a mínimos con el euro".

Por otro lado, "la inflación tocará techo en 2017 por los precios del crudo", que no ven "por encima de los 60 dólares".