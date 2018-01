España rompe también con Standard & Poor's Solo la agencia DBRS califica ya por contrato la deuda soberana; las tres grandes lo hacen de forma «no solicitada»

España ha dejado de trabajar oficialmente con las tres principales agencias de calificación crediticia del mundo. El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido no renovar el contrato con Standard & Poor's, como ya hiciera en los dos últimos años con los de Fitch y Moody's. De esta forma, el Estado dejará de pagar a estas firmas por su evaluación de la solvencia del país, aunque estas por iniciativa propia seguirán emitiendo su nota de la deuda soberana española.

De hecho, Fitch, a la que el Ministerio de Economía no renovó el contrato el año pasado, elevó el «rating» de España a notable («A») el pasado viernes, y volverá a revisarla por segunda y última vez en 2018 el próximo 13 de julio. El de Moody's, que revisará el «rating» de España los próximos 13 de abril y 5 de octubre, se canceló en 2016. Standard & Poor's, por su parte, lo hará 23 de marzo y el 21 de septiembre, pero ya de forma «no solicitada» por el Gobierno española.

«Continuaremos evaluando a España de forma no solicitada porque creemos que tenemos acceso a suficiente información pública de calidad fiable para respaldar nuestro análisis y vigilancia continua, y porque creemos que hay un interés significativo en el mercado por esta calificación no solicitada», ha explicado la agencia al anunciar la no renovación del contrato.

Esta es una medida que, según explican fuentes del Ministerio de Economía, los países toman cuando consideran que dado el clima de normalidad y confianza de los inversores no es necesario trabajar con todas las agencias de calificación. Esos contratos se revisan año a año. España mantendrá el actual con la agencia DBRS, aunque trabajará con todas ellas para la evaluación de emisiones concretas de deuda soberana y bonos individualizados.