«España es un país estratégico en el que estamos dispuestos a hacer adquisiciones»

España es una de las principales apuestas del Grupo Generali, una de las más importantes compañías de seguros del mundo, presente en más de 60 países, con 76.000 empleados, 55 millones de clientes y más de 70.000 millones de ingresos por primas. El consejero delegado de Generali, Philippe Donnet (Suresnes, 1960), enamorado de España, donde tiene una casa en la Costa Blanca, explica en entrevista para ABC, la estrategia del Grupo en nuestro país y su visión sobre la importante transformación, con el proceso de digitalización, que se está produciendo en el mundo de los seguros. «España es muy importante para Generali. Lo consideramos un país estratégico en el que tenemos un potencial muy considerable. España ha hecho reformas importantes, es el país que más crece en Europa.Para Generali, España se está convirtiendo en el laboratorio de la innovación digital, en una especie de Silicon Valley», comenta Philippe Donnet durante una convención del Grupo en Roma centrada en la digitalización, en la que se premió a los 10 agentes más innovadores del mundo en este campo, entre ellos el español Alejandro Montero, clasificado en tercer lugar. De la importancia de ese laboratorio de innovación digital del que nos habló Donnet da idea este importante dato: De los 1800 empleados que Generali tiene en España, 250 se dedican exclusivamente a software.

—¿Qué representa España para el Grupo Generali?

—Para nosotros es muy importante. Por su dimensión, Generali España es una de las sociedades más importantes del Grupo. Tenemos el 4 % del mercado español, lo que representa el 10 % del negocio de todo el Grupo Generali. No es poco. Además, funciona muy bien, con una rentabilidad alta (231,6 millones de euros de beneficio neto en el 2016), siendo una de las sociedades del grupo de las más avanzadas en la digitalización. Soy muy positivo sobre el mercado español: Está creciendo porque España económicamente está mejorando. El país ha vivido momentos difíciles, pero se han adoptado las decisiones justas y se han hecho reformas importantes que, por desgracia, no se hicieron en todos los países de Europa, y hoy se están recogiendo los frutos.

—En este convenio se ha dicho que España es un mercado «fascinante». ¿Qué es lo que hace que España sea especialmente interesante y un mercado atractivo para Generali?

—España es el país europeo que más crece. Y esto es muy importante porque nuestra actuación en el campo de los seguros se basa sobre la actividad económica. Cuando la gente invierte, nuestra facturación crece. Ahora tenemos oportunidad de crecimiento y lo estamos haciendo. Es un mercado que está fraccionado, pero contamos con una red de distribución en toda España y esto nos da un potencial importante.

—En efecto, en España el sector de seguros está completamente atomizado (hay 235 aseguradoras y mutualidades operativas, aunque las diez compañías más grandes concentran el 65 % de los ingresos por primas). Generali ha manifestado públicamente su interés en comprar alguna aseguradora en España. ¿Les urge ganar tamaño? ¿Cuáles son sus planes?

—Nosotros tenemos un plan industrial que no está basado en adquisiciones. Cuando se puede crecer orgánicamente, esto es lo que nos conviene. Pero, obviamente, somos oportunistas y si hay oportunidades de compras estamos dispuestos a hacer adquisiciones en un país que nosotros consideramos estratégico, donde tenemos ya una presencia de éxito. Seguramente con cautela, con disciplina, podemos estudiar la oportunidad de adquisiciones en España. Si hay oportunidades seguramente las miraremos. Hoy no hay. Tampoco puedo predecir qué va a pasar a nivel transnacional.

—¿Cómo está afectando la digitalización en los seguros?

—Queremos apoyarnos en las tecnologías digitales para mejorar la relación triangular entre cliente, agente y compañía. En primer lugar, queremos simplificar y modernizar esta relación, eliminando todos los papeles inútiles que circulan entre cliente, agente y compañía. En segundo lugar, por lo que se refiere al insurtech (combinación de seguros y tecnología) es un fenómeno que adquiere un lugar muy importante en este negocio. Gracias a los dispositivos telemáticos que llevan los vehículos tenemos una fuente de información muy importante para la compañía.

—¿La digitalización permitirá desarrollar pólizas más sencillas y baratas?

—Con la digitalización sabemos cómo conduce nuestro cliente y podemos personalizar mucho el precio de la póliza ofreciendo cifras muy competitivas, en línea con el riesgo de cada cliente. En insurtech somos líderes. Tenemos 1.300.000 vehículos con dispositivo telemático, sobre todo en Italia, y lo queremos extender a otros países y a otras líneas de negocio, como el seguro para la casa y de las personas. Tenemos ya clientes que llevan el brazalete y nos da información sobre su calidad de vida, lo que nos permite proponer servicios y precios adecuados al perfil de nuestro cliente. Estamos invirtiendo mucho en este proceso de data analytics (análisis de datos), porque debemos gestionar muchos más datos que antes. Este es el verdadero cambio de la profesión de los seguros.

—En el contexto del proceso de digitalización, ¿qué papel juegan los agentes en una compañía de seguros?

—En Generali damos más importancia a los agentes que nuestros competidores. Hoy la red de nuestros agentes a nivel mundial tiene una potencia de fuego increíble. Nosotros metemos las nuevas tecnologías al servicio de los clientes y de los agentes. No vamos a sustituir al agente con el ordenador. No creemos en eso, porque entendemos que los seguros son una materia complicada que requiere una interacción de confianza, de consulta entre cliente y el agente.

—¿Ve un proceso de consolidación con fusiones entre compañías aseguradoras como en el sector bancario?

—El sector bancario se ha tenido que consolidar porque había problemas. Y esto no ha sucedido en el negocio de los seguros, porque es más sólido en todos los países que el negocio bancario. No sé si se producirá este movimiento de concentración en España. Si sucede es obvio que nosotros tendremos ganas de ser un actor de esta concentración, porque lo reitero: España es un mercado estratégico para nosotros. Somos un grupo europeo, fuertes en Alemania y en los países del sur de Europa y creo en esta cercanía, sobre todo entre España e Italia.

—El FMI y el supervisor Eiopa parecen preocupados por el impacto de los bajos tipos de interés en los seguros de vida y las garantías ofrecidas a los clientes. ¿Hay motivo para ello?

—El cliente no puede invertir su dinero como antes en fondos, cuando tenía un tipo de interés garantizado. Hoy este tipo garantizado se ha convertido prácticamente en cero y ya no es interesante para el cliente. Por eso, nosotros hemos decidido proponer a nuestros clientes productos híbridos que tienen una componente de ahorro tradicional con una garantía del capital y además una componente más o menos importante de fondos. Así, al mismo tiempo, el cliente puede tener el beneficio de la protección del capital y la posibilidad de beneficiarse del mercado financiero. Esta es una nueva oferta y somos los más fuertes del mercado. Me parece una buena propuesta para nuestros clientes. Nos hemos adecuado como compañía a este nuevo mundo con bajos tipos de interés: Hemos reducido nuestros costes, porque en un ámbito de tipos muy bajos hay que tener costos muy bajos. El trabajo de adaptación a este nuevo mundo ya lo iniciamos hace tiempo más que otros. Si suben los tipos de interés, obviamente nos dará más espacio para la rentabilidad.

—Su país ha dado con la elección de Macron una señal muy fuerte a Europa. ¿Qué lección se puede sacar para Europa y su economía de las elecciones francesas?

—Es un tema muy interesante. Sobre todo esta elección ha sido una óptima noticia para Francia y Europa. Los franceses han elegido el candidato más europeo. Algunos franceses están con rabia contra Europa, pero al final Francia ha demostrado su fe en el proyecto europeo. Europa cuenta así con un líder que es una persona nueva en el mundo político, competente por su doble experiencia como ministro y por su trabajo en el sector privado. Hay una nueva forma de liderazgo político que es muy positiva para Francia y para Europa. Está claro que Francia tiene un papel muy relevante para la construcción de Europa: Macron y su gobierno me dan una gran confianza para el futuro de Francia y de Europa. Estoy convencido de que este nuevo gobierno hará las reformas que debemos acometer y que han sido ya hechas en España. Macron es favorable a una mayor integración económica en Europa y yo, como jefe de un grupo europeo, comparto esta visión.

—Italia está a la cola de Europa en crecimiento y con necesidad de completar aún reformas importantes. El 30 por 100 del mercado del Grupo Generali es italiano. ¿Le preocupa la situación del país?

—No se debe olvidar la fuerza de Italia: Una de sus grandes bazas es el tejido de sus pequeñas y medianas empresas, que constituyen un éxito y tienen gran capacidad de exportación. Esa una fortuna que no tienen España ni Francia. Yo tengo bastante confianza desde el punto de vista económico. En Italia comenzamos a observar las primeras señales de crecimiento. Esto se ve, por ejemplo, en el aumento de frecuencia de siniestros de los vehículos, lo que evidencia que la gente está conduciendo más porque hay más actividad económica. Soy positivo y veo una perspectiva de recuperación en toda Europa.