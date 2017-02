Â«EspaÃ±a es uno de los mercados de referencia para Coca-ColaÂ»

La multinacional norteamericana de bebidas llevaba más de una década sin lanzar una nueva marca en España, hasta la semana pasada. Se trata de una nueva marca de tónicas, Royal Bliss, que tienen la peculiaridad de que están aromatizadas con seis variedades diferentes. La empresa ha invertido 22 millones de euros en este lanzamiento, lo que da una idea del peso estratégico que tiene este proyecto, que se ya puede encontrar en el canal de restauración, de momento el único en el que están disponibles.

—Una vez más Coca-Cola ha elegido España para un lanzamiento que podría luego dar el salto a otros países. ¿Por qué esta querencia de la multinacional por nuestro país? ¿Funciona bien como experiencia piloto?

—España está en el «top ten» de mercados de Coca-Cola a nivel mundial, es un país modelo que ha sido varias veces pionero en testar nuevos proyectos que luego se llevan a otros lugares. Un claro ejemplo es la estrategia de «marca única» de Coca-Cola, que se lanzó en 2015 en España como piloto y que en 2016 se ha extendido a nivel mundial. En el caso de Royal Bliss, se lanza en primicia en nuestro país y se ha realizado tomando muy en cuenta el perfil y los gustos del consumidor español. Es un producto pensado por y para el consumidor español, y por el momento se distribuirá únicamente en nuestro país.

—¿Qué ha hecho que Coca-Cola se lance a lo que podría denominarse la guerra de las tónicas?

—A lo largo de nuestros más de 130 años de historia, Coca-Cola ha sido pionera en innovación y en ofrecer una amplia variedad de productos. Royal Bliss supone una nueva forma de entender el mundo de los mixers: se trata de una gama de mixers premium con sabores llenos de matices y tan versátil que permite múltiples creaciones. En realidad, en Coca-Cola competimos con nosotros mismos por llegar cada vez más cerca a las mentes, corazones y paladares de nuestro consumidor.

—¿Cuál ha sido la inversión total en Royal Bliss? ¿Qué previsión tienen de ventas en el primer año?

—Royal Bliss es una marca soñada, en la que un equipo interdisciplinar ha trabajado durante dos años para que pudiese comercializarse este mes de febrero. Se trata del primer lanzamiento de una nueva marca en España en 10 años y para el que hemos realizado una inversión de 22 millones de euros. Esta es una de nuestras grandes apuestas para este 2017 y estamos convencidos de que va a revolucionar el mercado y el mundo de la mixología.

—De momento, el lanzamiento ha sido para el canal restauración. ¿El plan es a medio plazo dar el salto al canal alimentación en general?

—Con el lanzamiento de Royal Bliss queremos crecer de la mano de uno de nuestros compañeros de viaje más importantes: la hostelería. Royal Bliss se lanza para este canal porque continuamos con nuestro firme compromiso de apoyo al sector y porque queremos ofrecer a los hosteleros una gama de variedades única con la que puedan seguir sorprendiendo a sus clientes.

—¿Qué es lo más difícil del lanzamiento de una nueva bebida?

—En el caso de Royal Bliss nos hemos enfrentado a varios retos. Uno de ellos ha sido trabajar durante estos dos últimos años guardando la marca en el más estricto secreto. Pero, sin duda, uno de los más complicados fue obtener la gama de sabores. Ha sido un proceso largo y costoso, durante el cual se han probado en catas internas, test de consumidor y con paneles de expertos cientos de prototipos inspirados en las últimas tendencias de ingredientes en el mundo de la mixología, que se han ido perfeccionando hasta materializarse en las ocho innovadoras variedades que ahora, por fin, han visto la luz.

—Al margen de esta nueva tónica, ¿cómo se presenta 2017 para Coca-Cola en España, cuáles son las previsiones?

—La prioridad de Coca-Cola a nivel global, y en España, es continuar creciendo y queremos hacerlo ampliando nuestra oferta de bebidas e innovando para seguir ofreciendo una amplia gama de productos. Hemos comenzando 2017 con Royal Bliss teniendo muy en cuenta las preferencias de nuestros consumidores, escuchándoles y adaptándonos a sus necesidades. Ese será el camino que sigamos este año, que viene cargado de otros nuevos proyectos y acciones que estamos seguros de que van a tener una amplia repercusión y en los que hemos depositado grandes expectativas.

—Esta semana se ha sabido que deja Coca-Cola Iberia para asumir nuevas responsabilidades de la compañía. ¿Me puede adelantar algo? ¿Cómo valora su experiencia en Coca-Cola España?

—Durante estos dos años al frente de Coca-Cola en España, me he encontrado un equipo tremendamente apasionado y talentoso. Gracias a ellos hemos logrado que Coca-Cola vuelva a la senda del crecimiento en el territorio ibérico. He aprendido mucho de todos los profesionales que trabajan para Coca-Cola en España y ha sido realmente enriquecedor estar al lado de ellos dirigiendo uno de los mercados de referencia para Coca-Cola a nivel mundial. Después de este tiempo en Iberia, he tenido la fortuna de recibir una promoción por parte de la compañía para trabajar en un proyecto internacional sobre el que pronto podremos comentar.