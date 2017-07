España lidera las salidas a Bolsa en Europa al captar más de 3.000 millones de euros

El mercado español ha recuperado el pulso después de un 2016 de pobre actividad, marcado por la incertidumbre política tanto a escala nacional –con un Ejecutivo en funciones que no fue ratificado en el Congreso de los Diputados hasta el mes de octubre– como internacional, con el Brexit como mayor lastre. Todo ello parece ya quedar atrás:en lo que va de año el mercado español se ha revelado como el más activo del Viejo Continente en cuando a salidas a Bolsa, al superar a Reino Unido tras captar 3.500 millones de dólares(cerca de 3.070 millones de euros), 2.022 millones más que el año pasado, según el informe de EY Global IPO Trends correspondiente al segundo semestre del año.

Cuatro han sido las opv que han insuflado capital en el parqué madrileño:la firma de gestión de efectivo Prosegur Cash, la promotora Neinor Homes, el fabricante de componentes automovilísticos Gestamp y Unicaja, que debutó en Bolsa el pasado 30 de junio. Por el contrario, el parqué londinense se ha contraído –en términos de volumen– un 15,78%, hasta los 3.200 millones de dólares (2.807 millones de euros).

Después de un año de parálisis el mercado español vuelve a estar en plena ebullición. Además de las salidas al parqué, la actividad de fusiones y compras se encuentra también en máximos. A este respecto, KPMG, citando datos de Thomson Reuters, señala que la actividad en España se ha incrementado más de un 84% en cuanto al volumen de inversión, con unas transacciones valoradas en más de 45.500 millones de euros. Y ello a pesar de que el número de operaciones se redujo en un 6%, hasta las 553 transacciones. El crecimiento ha estado espoleado, sobre todo, por el capital procedente de inversores extranjeros, cuya inversión ha aumentado cerca de un 400% en comparación con el primer semestre de 2016.

Fin de la incertidumbre

Precisamente, el aumento del interés internacional tiene su origen en el que es uno de los principales motores de la actividad en nuestro país:la recuperación del atractivo de España como destino de inversión gracias a la estabilidad política tras la formación del Gobierno el pasado mes de octubre, después de prácticamente un año en funciones. «Llevamos varios años de incertidumbre, tanto política como económica, en España que han hecho que se pararan algunas salidas a Bolsa y ahora estamos haciendo "catch-up"(remontando)», explica Cecilia de la Hoz, socia del área de asesoramiento en transacciones de la consultora EY.

Lo cierto es que existe una tendencia mundial de crecimiento, al menos en relación con las salidas a Bolsa. Se espera que en 2017 se rebasen las cifras de 2016, gracias a la mayor disposición de liquidez en el mercado y la mejora de la coyuntura económica en la mayor parte de los mercados desarrollados.

En el caso de España, además, este crecimiento está alimentado por las circunstancias internas del mercado. «La mejora de la economía española, los bajos tipos de interés, la liquidez del sistema y las expectativas de crecimiento del beneficio empresarial han contribuido al aumento del interés por parte de los inversores extranjeros y por tanto de la inversión foránea», indica Jorge Riopérez, socio responsable de finanzas corporativas de KPMG en España y para Europa, quien también recalca el contraste entre la sequía del año pasado y la notable recuperación registrada en el curso actual:«Igualmente, tras un 2016 marcado por la escasez de salidas a Bolsa, en 2017 han comenzado a despegar, acudiendo las empresas a los mercados de capitales como vía de financiación».

Que, actualmente, el viento sopla a favor de las compañías que deciden dar el salto al parqué se puede comprobar, simplemente, si se observa su evolución en Bolsa. El valor en el parqué de las cuatro firmas –Gestamp (9,64%), Prosegur Cash(17%), Neinor Homes (14,82%) y Unicaja (14,54%)– se ha elevado desde su debut a un ritmo bastante mayor que la evolución del selectivo español durante los últimos tres meses (0,49%).

La recuperación del ladrillo

El caso de Neinor Homes resulta, además, sintomático de la recuperación del sector inmobiliario, que busca en este tipo de operaciones nuevas fuentes de financiación. El pasado 29 de marzo protagonizó el mayor estreno bursátil de una promotora de vivienda en España. Le seguirá los pasos el próximo año Vía Célere, otra promotora que fue comprada el pasado mes de febrero por el fondo norteamericano Värde Partners para integrarla en su compañía Dos Puntos.Aedas también se espera que dé el salto en los próximos meses.

La promoción de viviendas sigue así los pasos de las socimis (sociedades de inversión inmobiliaria), vehículos cuya estructura actual se creó en 2012 para despertar el apetito por los activos inmobiliarios españoles y para los que se ofrecieron notables ventajas fiscales, como las bonificaciones en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y la exención del pago del impuesto de sociedades.

Cerca de 40 firmas de estas características han buscado financiación en el mercado de renta variable, especialmente en el MAB(Mercado Alternativo Bursátil). Muchas de ellas nacieron para rentabilizar el patrimonio de familias acuadaladas, aunque algunas de las empresas más valiosas del sector, cuyo negocio suele estar concentrado en el arrendamiento de oficinas, como Merlin, Colonial, Lar e Hispania, han logrado consolidarse como valores atractivos del Ibex y del Mercado Continuo.

«Es cierto que en el caso de las salidas a Bolsa están teniendo mucho protagonismo las socimis, fruto de que ha confluido la recuperación del sector con una legislación fiscal favorable y un apetito de inversores inmobiliarios extranjeros por el mercado español. Así, estamos presenciando un gran número de estrenos bursátiles en el sector inmobiliario, tanto en el Mercado Alternativo Bursáitl como en el Mercado Continuo», recalca De la Hoz .

En el caso de las transacciones el crecimiento resulta más heterógeneo y no está tan ligado a determinados sectores como a la recuperación del atractivo mercado español. «Los sectores más activos son consumo, industria, financiero, servicios, salud y energía. No prevemos que sea el sector lo que marque el crecimiento, sino el atractivo de España como destino inversor y la calidad de cada activo empresarial evaluada individualmente», explica Riopérez. La experta de EY, por su parte, también apunta otro factor determinante:«Cada vez más las empresas gestionan sus negocios con una mentalidad de "portfolio" y se plantean no solo inversiones, sino también desinversiones estratégicas, lo que influye también en el aumento de las transacciones».

El segundo semestre, mejor aún

Por todo ello, se prevé que se mantenga la tendencia actual durante el resto del año. «Esperamos un segundo semestre del año mejor que el primero; por lo tanto, prevemos que la actividad va a continuar la tendencia alcista», subraya Riopérez. Desde EY consideran que «la tendencia en transacciones se mantendrá» si bien, en el caso de las salidas a Bolsa, «la situación seguirá siendo positiva», aunque el tamaño de las operaciones «puede que no sea de las dimensiones de las realizadas en el primer semestre».

En relación con el «sorpasso» de España a Reino Unido y la posible merma de atractivo de este último por el Brexit, ambos analistas se muestran cautos. «Las salidas a Bolsa en España siguen siendo testimoniales, mientras que en Estados Unidos y Reino Unido sí que se ha reflejado una pérdida de interés por estas alternativas», detalla el analista de KPMG, mientras que De la Hoz defiende que, pese a la salida de la UE y las dudas en torno a su impacto en los mercados de capitales, «Londres va a seguir siendo un destino de salidas a Bolsa interesante».