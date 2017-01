E

, tal y como prometió, sacó, mediante orden ejecutiva, a EE.UU. del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). También anunció que desea negociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA, en inglés). Los lectores de estos telegramas recordarán que anuncié que las primeras medidas de Donald Trump traerían desequilibrios políticos, económicos y sociales en la aldea global. Esperemos que al hacer camino al andar no pierdan los países lo mucho que han conseguido. Costó grandes esfuerzos y cesiones conseguir los tratados y estimo un error importante imponer en lugar de dialogar.

Antes de conocer los resultados de la segunda vuelta de las primarias francesas, muchos comentaristas piensan que cualquier candidato que sea elegido podría quedar, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en ¡¡quinto lugar!!. Delante estarían Le Pen, Fillon y uno o dos candidatos independientes de la izquierda. ¡Qué desastre para Francia y Europa el hundimiento de un partido histórico como el socialista francés, que ha gobernado —últimamente muy mal— a Francia! Yo tomaría muy en cuenta, si fuese socialista español, lo sucedido en este país.

El presidente Rajoy ha estado en el Foro ABC como siempre: sereno, equilibrado, crítico sin ofender, elogioso con la actitud del presidente de la gestora del PSOE (Javier Fernández), obviando polémicas y confiando en la evolución del 2017. Lo he escrito y repito: España tiene un presidente de gobierno que gobierna razonablemente bien, con un buen equipo económico y político, que respeta las Instituciones e infunde confianza internacional. Casi nada hoy en día.

He leido ayer con verdadero placer el artículo ESTIMACIONES RIDÍCULAS, de Juan Velarde Fuertes, posiblemente el economista español más al día de lo que se publica en el mundo. Lo recomiendo vivamente por ser una crítica muy dura al reciente Informe Oxfam «Una economía al servicio del 1%», por no percibir que riqueza y renta no son homogéneas. Disfrutarán y aprenderán.

Cada día se publican más cifras que prueban la incesante fuga de empresas catalanas a Madrid. Es evidente que los empresarios, para nuestra actividad normal, estudiamos a fondo los gastos de funcionamiento, la imposición fiscal y la relación con los gobiernos de las comunidades y ayuntamientos. En tres palabras: ambiente «business friendly». En la Comunidad de Madrid lo llevamos encontrando muchos años, en algunos ayuntamientos también, pero no en todos.

Juan Pablo Lazaro, presidente de CEIM, ha participado con la alcadesa de Madrid y otras personalidades en un acto celebrado en el Colegio de Arquitectos de Madrid sobre Madrid Futura. Ha resumido la opinión empresarial: «entendemos el reto de la alcadesa y su equipo, pero un reto se tal envergadura tiene que ser consensuado por todos los partícipes en el proyecto, con independencia de su ideología política». Es de sentido común.

José Antonio Segurado