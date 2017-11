Los emprendedores se suman a los descuentos del Black Friday Firmas de jóvenes empresarios como La Fábrica de Camisas, Parafina, Carrighan, Cotton Crown o Baq Style ofrecen ya sus productos rebajados hasta un 40%

S. E.

El Black Fridayse ha instalado en nuestros calendarios como el día en el que comienzan las frenéticas compras navideñas. Cada vez son más las marcas que se apuntan a los descuentos e incluso los alargan durante todo el fin de semana para culminarlo con el Ciber Monday el próximo lunes. El Viernes Negro generará este año ventas récord. Se espera un volumen superior a los 1.400 millones de euros, un 11% más, con un gasto medio por consumidor superior a los 200 euros. Emprendedores como Emilio Colomina, fundador de La Fábrica de Camisas, Alfonso de Luján, co-fundador de Parafina, Ángela González, propietaria de la firma Cotton Crown, José Antonio Núñez, socio de Carrighan, o Beatriz y Belén Albendea, de Baq Style, se suben al carro de una jornada en la que se pueden lograr descuentos muy atractivos.

La Fábrica de Camisas

Emilio Colomina es uno de los fundadores de Fábrica de Camisas, un negocio emprendedor de confección de camisas a medida que a finales de 2012 puso en marcha un grupo de amigos amantes del bien vestir. Hoy son referencia en el mercado de moda masculina y no dejan pasar la oportunidad del Black Friday, aunque Colomina no confía demasiado en el tirón de las ventas en esta jornada. «Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero sinceramente creo que no beneficia a nadie. Noviembre es un buen mes históricamente, ahora con Black Friday se vende mucho menos, la gente se espera hasta esa fecha y ese día no compensas lo que dejas de vender», asegura. Todos sus productos llevarán descuento, salvo la confección a medida.(www.lafabrica2012.com).

Parafina

Presentes en 43 países y con más de 250.000 unidades vendidas desde sus inicios en octubre de 2014, Parafina Co. ha logrado consolidarse como marca que crea gafas en materiales totalmente ecológicos y/o de recolección responsable y que además tiene su propio proyecto social: impulsar la escolarización infantil de niños con escasos recursos. «Desde que Parafina comienza a celebrar el Black Friday este día es una fecha destacada y diferenciada en el calendario; época previa a las Navidades donde un gran número de compradores aprovechan descuentos para realizar compras. Es por ello que Parafina se suma un año más a esta moda y ofrece un descuento del 25% en toda su colección», explica Alfonso de Lujan, co-fundador y director creativo de la firma. Dice que esta campaña tiene un importante impacto en las cuentas de Parafina. (www.parafinaco.com).

Carrighan

Una reunión de cinco amigos con ganas de emprender fue clave a finales de 2015 para que Carrighan se hiciera realidad. En julio de 2016 salió al mercado la primera colección de gafas todo lente. En su primer año de vida han vendido 17.000 gafas. Sara Carbonero, Nuria Roca, Terelu Campos, Alba Carrillo, Ana Rosa Quintana, Felipe Reyes... No hay famoso, artista, presentador o periodista que se resista a ponerse las gafas de espejo de Carrighan, convertidas en un complemento viral este 2017. José Antonio Núñez, uno de los socios de la firma, explica que aprovechan toda la semana del Black Fridays hasta el Ciber Monday, «porque se nota muchísimo la predisposición de la gente en comprar online». Explica que este año han querido ser mucho más agresivos, y han rebajado todos sus productos un 40%, incluido también la personalización. En lo que llevan de campaña la firma ha triplicado el número de ventas. (www.carrighan.com).

Cotton Crown

Tras pasar dieciocho años en una compañía de distribución francesa, en los que se formó sobre el mundo textil, Ángela González lanzó en 2013 su marca en solitario: Cotton Crown. Uno de sus fuertes son los bikinis exclusivos que han vestido famosas como Eugenia Silva o Sara Carbonero, aunque sus camisetas. sudaderas y ahora también abrigos, han logrado ser referencia entre la gente «vip». Toda la producción de la marca, se elaboran en su totalidad en España. «Celebramos el Black Fridays desde el principio. Aunque sea algo heredado de la cultura americana, se ha implantado en España hasta el punto que es algo con lo que el consumidor español cuenta para sus compras de invierno y Navidad». Explica que todos sus artículos cuentan con un 20% de descuento pero resalta que el problema en un año como éste, en el que no ha hecho frío es que los clientes están esperando este descuento para hacer sus primeras compras de la temporada, y los previsores compran ya beneficiándose de ese descuento, los regalos de Navidad. (www.cottoncrown.net)

Baq Style

Beatriz y Belén Albendea son dos emprendedoras que decidieron poner en marcha su propia empresa hace unos meses. Su pasión por la moda les llevó a crear Blaq Style, una firma que ha ido ganando terreno entre jóvenes y mayores por la diferenciación y creatividad de sus modelos. Relatan que «BAQ» nació con la ilusión de vestir a todo tipo de mujeres dándoles un estilo personal, y proporcionando a sus clientas una variedad y una selección de modelos y tejidos que solo encuentren en nuestros puntos de venta o en nuestra web».

Es la primera vez que esta joven firma se une al Black Friday. «Se nos ha contagiado la locura del Viernes Negro y pondremos buenas rebajas en todos nuestros productos», afirman estas dos emprendedoras. En la actualidad sus productos se pueden adquirir, además de en su página web (www.baqstyle.com) en varias tiendas de Madrid, en «Bimani 13», y «Maeca».