Fly Emirates usarÃ¡ el A380 en todas sus rutas espaÃ±olas

Emirates, la aerolínea de Emiratos Árabes, ha llegado a alcanzar hasta el doble de pasajeros en vuelos a España provenientes de China en lo que llevamos de 2017, según ha dicho el director para España de la aerolínea, Fernando Suárez e Góngora, en un encuentro con medios especializados.

La compañía, con sede en Dubai, atribuye este aumento en el número de pasajeros en conexiones entre China y España a la «situación mundial de inestabilidad sociopolítica que ha sacudido Europa», donde España ha aparecido como un «destino refugio».

«Nadie desea mejorar sus resultados porque a otros les vaya mal», admite, pero la realidad es que la inestabilidad política de algunos países, y los ataques terroristas sufridos en Europa, han ayudado a que los turistas asiáticos visiten más España.

Para Suárez de Góngora, «el mercado asiático es muy sensible a las inestabilidades sociales y política» por lo que el aumento de visitantes chinos a España se ha producido debido al conocido como 'turismo prestado', que ha derivado en crecimientos de hasta un 100% interanual en algunos periodos del año.

Por otro lado, respecto a los planes de futuro, la aerolínea no planea la incorporación de nuevas rutas a corto plazo ni de nuevos acuerdos de código compartido más allá de los ya existentes con Qantas Airlines, Bangkok Airways o TAP Portugal.

La aerolínea contará a partir del 1 de septiembre con un incremento del 8% de la oferta en España, un 18% más en Madrid, a partir de la incorporación de un nuevo A380 en la capital española, cubriendo así con cuatro aviones de este modelo todos los vuelos desde España, dos diarios desde Barcelona y dos desde Madrid.

La incorporación del nuevo 'superjumbo' en Madrid-Barajas, como ya anunció en abril, supondrá un incremento de más de 57.800 plazas en vuelos desde España en conexión con Dubai, lo que permitirá continuar con el crecimiento de las reservas, que este año "ha sido modesto" pero la aerolínea ha enlazado su séptimo año creciendo desde que aterrizara en España.

Nuevos incentivos

El modelo de las aerolíneas de bajo coste ha crecido exponencialmente y la incorporación de vuelos directos de larga distancia a su oferta es algo «contra lo que Emirates no puede ni quiere competir», aclara el presidente de la aerolínea para España.

Emirates conecta todos sus vuelos de larga distancia desde Dubai, lo que impide hacer frente a los vuelos directos en este tipo de viajes que ofertan las compañías de bajo coste.

No obstante, «Emirates ha ganado batallas por no entrar a pelear en ellas», dice Suárez de Góngora, explicando que ellos no pueden reducir los precios tanto, pero sí ofrecer otro tipo de oferta de mayor calidad con incentivos de 'shoping', sistema de entretenimiento a bordo y otros valores añadidos.

Insiste en que los precios tan bajos «quitan la conciencia de valor» a los viajes, pero achaca el problema a que en España el mercado es «inmaduro» y está muy polarizado entre temporada alta y baja, lo que provoca grandes diferencias de precios «nada eficientes».