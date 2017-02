easyJet, multada con 60.000 euros por negarse a embarcar a un pasajero con discapacidad

easyJet ha sido multada con 60.000 euros por la Corte Penal de Bayona (Francia) al negarse a embarcar a un pasajero con discapacidad, según ha informado el portal web francés FairFace.

El fallo que condena a la aerolínea 'low cost' al pago de la multa fue emitido el 19 de enero, donde se recoge el testimonio del pasajero discapacitado al que se le negó el embarque. El caso se remonta al 5 de julio de 2010, cuando, a Joseph Etcheveste, que se desplaza en una silla de ruedas, se le negó el embarque al avión que operaba el enlace París-Biarritz.

«El jefe de escala me dijo que easyJet había rehusado a que embarcara por razones de seguridad, debido a que no iba con un acompañante durante el vuelo». Sin embargo, el pasajero asegura que la aerolínea no puso objeción cuando él notificó previamente a la aerolínea, al hacer la reserva 'online', que requería asistencia para subir al avión.

Sobre el suceso, la compañía aérea ha asegurado a Europa Press que «acepta la decisión del tribunal y no la apelará». La aerolínea insiste en que «nunca tuvo la intención de discriminar al Sr. Etcheveste o cualquier otro pasajero con movilidad reducida» y recuerda que transporta cada día a más de 1.000 pasajeros con necesidades especiales para volar.

Según el portal francés, en mayo de 2012, la aerolínea easyJet ya fue condenada por el Tribunal Correccional de París en un caso similar. Lo mismo ocurrió en julio de 2014, cuando fue condenada por el Tribunal Correccional de Bobigny, y en diciembre de 2015, cuando fue la Corte de Casación quien confirmó la condena de easyJet por discriminación en tres vuelos diferentes en el lapso 2008-2009.

En estos casos, la compañía negó el embarque a tres pasajeros aludiendo que a las personas en silla de ruedas sin compañía no se les permite viajar, esgrimiendo así razones similares a las que han propiciado la última condena a la que la aerolínea tendrá que hacer frente.