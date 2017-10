Dimite el presidente de Amazon Studios tras una denuncia de acoso sexual La renuncia de Roy Price llega después de que Isa Dick Hackett reveló que le hizo proposiciones sexuales continuadas

EFE

18/10/2017 02:46h Actualizado: 18/10/2017 02:46h

El presidente de Amazon Studios, Roy Price, ha renunciado a su puesto tras las revelaciones de acoso sexual que surgieron la semana pasada en su contra y que llevaron a Amazon a suspenderle temporalmente de sus funciones.

El diario «Los Angeles Times», citando a un portavoz de Amazon, informó de la dimisión de Price, que de momento será reemplazado en sus funciones por Albert Cheng.

La renuncia de Price llega después de que el 12 de octubre el portal especializado The Hollywood Reporter publicara una entrevista con Isa Dick Hackett, hija del escritor de ciencia ficción Philip K. Dick y que ha trabajado como productora en las series «The Man in the High Castle» y «Philip K. Dick's Electric Dreams».

Tras el enorme escándalo en torno al productor Harvey Weinstein, envuelto en un sinfín de casos de abuso y acoso sexual, Hackett dijo sentirse con fuerzas para detallar una experiencia «impactante y surrealista» que sufrió en 2015, que involucra a Price y que había salido a la luz el pasado agosto en el portal especializado en tecnología «The Information».

Según el relato de Hackett, Price se le insinuó de manera repetida e insistente mientras viajaban en un taxi tras una jornada de promoción en la Comic-Con de San Diego. «Te encantará mi verga», le dijo el ejecutivo de Amazon, quien, pese a las negativas de Hackett, continuó haciéndole proposiciones sexuales en una fiesta posterior en la que, por ejemplo, le gritó al oído la frase «sexo anal».

La productora informó a la cúpula de Amazon de lo sucedido y se abrió una investigación. Pese a que Hackett nunca supo el resultado de las indagaciones, sí dijo haber notado que ya no coincidió en ningún evento más con Price.

«Tener poder e influencia es una enorme responsabilidad. Como alguien con cierto poder, siento que es imperativo para mí que hable. Quiero llamar la atención sobre el comportamiento (de Price) y también mantenerme en un cierto estándar. Es difícil por el hecho de que tengo dos shows que me encantan y valoro mi experiencia en Amazon», detalló Hacket sobre sus revelaciones.

Price ha trabajado en Amazon desde 2004 y, como responsable de Amazon Studios, ha estado detrás de series como «Transparent», «Mozart in the Jungle», «Crisis in Six Scenes», de Woody Allen, o «Man in the High Castle», así como de películas como «Manchester By The Sea».

La dimisión de Price sucede en medio de una enorme polémica en Hollywood por el caso Weinstein, que ha sido acusado de acoso y abuso sexual por decenas de mujeres.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Ashley Judd, Léa Seydoux y Asia Argento son solo una muestra de las mujeres que han denunciado diferentes episodios que van desde presuntos comportamientos sexuales abusivos a supuestas violaciones en los que Weinstein figura como acusado.