El deporte, la carrera de fondo de la implicación laboral

Men sana in corpore sano. La cita latina que resumía la fórmula del equilibrio personal perfecto es aplicable a la vida profesional. En España, poco a poco, las empresas se han dado cuenta de los beneficios que tienen si sus empleados practican deporte, y por ello algunas están incorporando distintos programas para fomentarlo. El resultado, trabajadores más comprometidos, estimulados y con mayor rendimiento. Un estudio de la Escuela de Salud Pública Johs Hopkins Bloomberg, por ejemplo, afirma que realizar una media de 75 minutos a la semana de ejercicio vigoroso reduce las cifras de absentismo laboral en 4,1 días al año. Según Forbes, la media del Retorno sobre la Inversión de los Programas de Deporte y Salud (ROI) es de 3:1.

Para que los empleados practiquen deporte, las empresas recurren a diferentes métodos. Uno de ellos es ponerse en manos de profesionales que realizan programas a medida de cada compañía. Un ejemplo es You First People, una nueva línea de negocio de la consultora You First Sports. «Los Programas de Deporte y Salud tienen un alto impacto en el liderazgo de las personas, favoreciendo la superación de muchas de las barreras que aparecen en su trayectoria profesional», comenta Belén Izquierdo, directora de You First People. Con una larga experiencia en el mundo de los RR.HH., Belén comenzó hace dos años a correr y es ahora una gran triatleta que se ha clasificado en dos ocasiones para los Mundiales Ironman 70.3. Asegura que «el deporte saca al mejor profesional de cada persona».

Fijándose en los muchos proyectos que ya existen en EE.UU., Belén ha diseñado un programa en el que se engloba deporte, salud, nutrición y liderazgo. «Todo ello acorde con los valores de la compañía y en donde todos los empleados encuentren su lugar». Se apoya en una plataforma digital para conseguir mejores resultados. «Es la base para empezar a trabajar y a partir de ahí es tan variable como lo necesite el cliente». Belén destaca que acciones como los entrenamientos grupales entre empleados «tienen muy buena acogida».

Gimnasio corporativo

Las empresas pueden también adherirse a redes como la de Gympass, líder global en wellness corporativo. En este caso subvencionan una parte de la cuota mensual del gimnasio, que puede llegar a cubrir hasta el 80%. Según destaca Gympass, algunas de las ventajas de las empresas saludables que ofrecen a sus empleados este tipo de programas son «menos absentismo laboral, trabajadores más sanos, proactivos y motivados, empresas más atractivas para nuevos talentos y un entorno laboral más colaborativo».

Mapfre, por ejemplo, es una de las empresas españolas que promociona la actividad física con sus trabajadores. En el año 2016, se desarrollaron 430 actividades relacionadas con el deporte en las que participaron cerca de 50.000 personas entre empleados y familias. Tal y como explica a ABC Eva María Rodríguez Henríquez, subdirectora de Salud y Bienestar de Mapfre, la compañía cuenta en sus instalaciones de Majadahonda «con un gimnasio a disposición de todos los empleados de manera gratuita en horario de lunes a viernes de 06:30 a 08:00 horas de la mañana y de 14:00 a 21:00 horas de la tarde, que en 2016 registró 19.202 horas de actividad». También pone a disposición de los empleados de manera gratuita una pista de squash y se organiza periódicamente competiciones deportivas como carreras, torneos de fútbol, tenis o pádel.

Avis y Lafarge Holcim son clientes de la plataforma de Gympass. Desde el departamento de RR.HH de Avis explican a Empresa que se han adherido a esta iniciativa el 15% de la plantilla sobre un total de 600 trabajadores, si bien, «continuamos trabajando con el fin de lograr un mínimo de un 20% para este primer año». Quieren incrementar el nivel de compromiso de los empleados y fomentar la creación de una cultura de hábitos saludables entre los trabajadores.

En el caso de Lafarge Holcim, que se adhirió al programa el mes pasado, ya han conseguido que el 10% de la plantilla se sume al mismo. Desde la empresa señalan que esta iniciativa «supone el transmitir los valores del deporte al ámbito empresarial, tales como esfuerzo, la constancia, el logro de objetivos, el trabajo en equipo, la colaboración..., y todo ello redunda en equipos más eficientes, más ágiles, más colaborativos y más motivados, lo que tiene un impacto directo en los resultados económicos de la compañía haciéndola más sostenible, innovadora y rentable».