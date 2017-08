Decálogo para ahorrar en verano

La llegada del merecido descanso, se realice en nuestras costas o en el extranjero, puede suponer un verdadero quebradero de cabeza si no se ha planificado y presupuestado adecuadamente.

Pero vacaciones y ahorro no tienen por qué ser conceptos incompatibles. EFPA España ha elaborado un decálogo que recoge algunos consejos fundamentales para que nuestros ahorros no se vean amenazados durante el periodo estival y, también, para que la vuelta a la rutina no conlleve sobresaltos en las finanzas domésticas.

Sigue leyendo en finanzas.com