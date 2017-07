Cotton Crown, la firma de bikinis que visten las «vip»

Tras pasar dieciocho años en una compañía de distribución francesa, en los que se formó sobre el mundo textil, Ángela González lanzó su marca en solitario: Cotton Crown, firma que puso en marcha en 2013, en plena crisis. Su fuerte son los bikinis exclusivos que se han «viralizado» en internet y que son utilizados por famosas como Eugenia Silva o Sara Carbonero, aunque sus camisetas también han logrado ser referencia entre la gente «vip».

Toda la producción de la marca, que también elabora prendas textiles 100% algodón, se elaboran en su totalidad en España, explica esta emprendedora que en septiembre abrirá la primera tienda de Cotton Crown en Madrid, en Aravaca. (www.cottoncrown.net)

«Soy una gran defensora del 'made in Spain'. En España, la industria textil, que en su día tuvo un peso específico muy relevante, ha ido decayendo. Y nosotros somos en gran medida los culpables de ello... Cuando digo nosotros me refiero no solo a los que podemos en un momento dado posicionar nuestra ejecución de compras de gran volumen en Asia u otros lugares, me refiero también al consumidor, todos nosotros, que cada vez demandamos más un producto de cierta calidad a un precio muy competitivo", dice González.

Ángela González, fundadora de la firma textil - ABC

Apunta que su reto es crear algo distinto, a un precio competitivo y en unos orígenes concretos principalmente España y algo en Europa, donde los precios de compra son siempre más elevados. "Yo misma viajo a las fábricas buscando esa calidad siempre óptima y negociando precios competitivos a pesar de no tener un volumen alto de compra. Eso no es nada fácil. Además soy muy selectiva a la hora de posicionar mis producciones", puntualiza.

«Teñido en prenda»

El «teñido en prenda» es la técnica que sigue en la elaboración de sus artículos. «Un proceso mucho más complejo y costoso porque se hace sobre cada prenda ya confeccionada y terminada obteniendo un aspecto «vintage», frente al tinte habitual «en pieza» donde se tinta toda una pieza de tejido y luego se cortan y confeccionan todas las prendas», apunta Ángela. «Intento ofrecer algo distinto, original. Soy perfeccionista con el patrón de cada prenda. No paro hasta conseguir que siente de manera que yo misma, si estuviera tomando la decisión como consumidor final, me sintiera plenamente convencida y satisfecha de mi compra cada vez que la usara, afirma.