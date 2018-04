El Corte Inglés aboga por crear una plataforma europea para competir con Amazon y Alibaba Dimas Gimeno ha reiterado la necesidad de reformar la legislación para que haya unas mismas normas para todos

EFE

MADRID Actualizado: 05/04/2018 11:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, ha abogado este jueves por crear una plataforma europea de comercio electrónico que compita con gigantes como la estadounidense Amazon o la china Alibaba, al tiempo que ha reiterado la necesidad de reformar la legislación para que haya unas mismas normas para todos.

Durante su intervención en un encuentro organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CECE), ha defendido la necesidad de promover y participar en posibles alianzas entre distribuidores convencionales y tecnológicos porque, aunque sean competencia, esto permitiría "construir y crecer de forma conjunta".

"Creo que podemos encontrar vías de colaboración para crear una plataforma europea capaz de competir en igualdad de condiciones con los grandes operadores online", ha dicho el presidente de El Corte Inglés, quien ha subrayado que esta iniciativa permitiría pasar de lo local a lo global y "encontrar nuevas oportunidades de negocio más allá de nuestras fronteras".

Dimas Gimeno: «Amazon es una empresa espectacular, que nadie interprete que aquí hay una crítica a Amazon como empresa»

En su opinión, las compañías que venden marcas (en el caso de El Corte Inglés el 70% de las ventas son marcas) tendrían mucho que ganar, sobre todo a la hora de negociar los contratos para la venta online. "¿En vez de estar gastando cantidades ingentes en crear cada uno un «market place» -plataforma de comercio electrónico abierta a terceros-, por qué no plantear uno único?, se ha preguntado Gimeno, quien ha dicho que esta alternativa supone un "reto mayúsculo" que requiere mucha energía y para la que ya se están iniciando conversaciones.

"Amazon es una empresa espectacular, que nadie interprete que aquí hay una crítica a Amazon como empresa. Es un modelo absolutamente imbatible y hace que todas las empresas se pongan las pilas. De Amazon sólo podemos aprender. Vaya por delante mi reconocimiento hacia una empresa que hace las cosas muy bien", ha dicho Gimeno. "No es un problema de Amazon, es un problema de que la transformación digital está yendo a tal velocidad que hace que las leyes vayan retrasadas", ha subrayado el ejecutivo tras insistir en la necesidad de crear un marco normativo justo y con reglas que permitan competir en igualdad de condiciones.

«Igualdad fiscal»

Los operadores online, ha recordado, no están sujetos a la restricción de horarios ni de establecimiento y, para más agravio, disfrutan de una fiscalidad "absolutamente ventajosa". Habría que crear un marco normativo europeo que implante "cuanto menos la igualdad fiscal", ha insistido Gimeno, quien ha asegurado que no piden "ningún tipo de proteccionismo caduco sino, únicamente, igualdad normativa para que no se vulnere la libre competencia".

Por otra parte, ha defendido que, frente a los operadores puramente online, El Corte Inglés cuenta con una gran ventaja competitiva: una red de más de 90 grandes almacenes con ubicaciones excelentes y que permiten tener un acceso inmediato a los clientes.

Además de ofrecer experiencias únicas, estas tiendas posibilitan actualmente a la compañía entregar en menos de dos horas pedidos hechos online de un catálogo de más 200.000 referencias, cantidad que a corto y medio plazo prevén elevar a 1 millón.

"Esto es algo que sólo podemos hacer nosotros porque mientras los competidores online sólo tienen almacenes, nosotros tenemos nuestras tiendas", ha subrayado Gimeno, quien ha añadido que en muchas ocasiones los usuarios que acuden a las tiendas a recoger pedidos acaban comprando otros productos.