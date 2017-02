«Las condiciones laborales de los estibadores están por encima de lo que sería lógico»

La Plataforma de Inversores Portuarios Españoles (PIPE), formada por los principales grupos empresariales que han invertido en el sistema portuario español, es la que ha mantenido una mayor oposición, en el bando empresarial, contra el colectivo de los estibadores. Durante años reclamaron al Gobierno que escuchara las directrices de la Unión Europea y hoy, cuando el intento de reforma del Ejecutivo amenaza con levantar en armas a los puertos, se han situado claramente en defensa del real decreto ley que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, prevé llevar al Consejo de Ministros del próximo día 17. Señalan, según un informe que encargaron a la consultora PwC, que las nuevas medidas reducirán de media los costes portuarios en un 30% y añadirán al PIB español 2.400 millones al año.

-¿Considera preocupante la situación actual de los puertos?

-Sin duda. Es importante recordar que en la actualidad el 53% del comercio de nuestro país con la Unión Europea se realiza por vía marítima y un 96% en el caso del comercio con terceros países. Además, el valor de las mercancías que se mueven anualmente por los puertos españoles en importaciones y exportaciones alcanza los 200.000 millones de euros, lo que equivale aproximadamente al 20% del PIB español. Con estas cifras es fácil imaginar las consecuencias que tendría la paralización de los puertos.

-¿Creen que aún existe posibilidad de negociación?

-Lo que ocurre es que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que indica que la actual legislación no puede mantenerse tal y como está ahora y su incumplimiento puede acarrear fuertes sanciones económicas, de las que ya llevamos acumuladas 21,5 millones de euros y que serán más cuantiosas a partir del próximo mes de abril. No se trata tanto de si hay margen de negociación como de cumplir una sentencia.

-Los puertos españoles baten año tras año todos los récord y hasta ahora se han puesto como ejemplo de productividad. ¿Por qué la necesidad de acometer una reforma como esta?

-Se trata de un tema de competitividad, no exclusivamente de los puertos sino del resto de la industria española. El sistema actual es caduco y no responde a las necesidades de los puertos en el siglo XXI. Los costes de la estiba en España son muy superiores a la media europea, los servicios de estiba se prestan de forma rígida e ineficiente, los costes laborales están fuera de mercado y, para más inri, el acceso de acceso a la profesión de la estiba está controlado por un grupo privilegiado que decide quién entra y quién no.

-¿Por qué consideran que se ha llegado a esta situación?

-Se trata de un sistema heredado en el que los estibadores, gracias a su poder coercitivo, han conseguido mejorar sus condiciones laborales hasta situarlas muy por encima de lo que sería lógico. Ha sido el TJUE quien nos ha señalado que este es grave problema para la competitividad de muchas industrias.

-Dicen que se crearán 18.000 empleos... ¿Con qué condiciones?

-Esa cifra ha sido calculada por una consultora independiente (PwC). No se trata de empleos directos en la estiba sino en el conjunto de la economía. El informe también dice que la renta de los trabajadores aumentaría en 880 millones anuales y que este incremento de renta se traduciría en un aumento del ahorro de casi 80 millones al año y que la recaudación fiscal lo haría en más de 485 millones. El gasto por desempleo se reduciría en más de 50 millones.