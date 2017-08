¿Cómo superar el estrés en el trabajo utilizando la inteligencia emocional?

El minuto de silencio antes de empezar las reuniones es un ritual para los trabajadores de Google. Desde que implantaron esta singular innovación sus directivos aseguran haber reducido el tiempo de sus deliberaciones. Según informó Rafael Cobo Calleja, cofundador de Mindful Leading, durante su participación en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), entrenar la mente y aplicar determinadas rutinas ayudarán a disipar el estrés y mejorarán la calidad de vida en el entorno laboral. Estar cómodo en el trabajo, señala, es esencial para mejor los resultados.

España, según informa el experto, es el país europeo que más sufre los efectos del estrés, cuyos niveles superan el 58%. La explicación que da es clara: las empresas se mueven cada vez en entornos más volátiles e inciertos. Esto supone una presión enorme para sus trabajadores y sus líderes, que tienen que producir cada vez más rápido y adaptarse a muchos cambios. Esta situación en el imperio de la prisa provoca que muchas veces no se sepa aprovechar el potencial de trabajadores, que en muchas ocasiones tienen que sobrevivir en entornos de trabajo cainitas debido a la incertidumbre empresarial.

Cada vez que enviamos un correo nuestro cerebro emite serotonina porque completamos una tarea satisfactoriamente. Según el experto esto nos satisface y provoca que dejemos atrás los grandes proyectos y nos dispersemos. Las tecnologías implican un flujo de mensajes vertiginoso que provocan la dispersión del trabajador, acostumbrado a desarrollar sus labores focalizado. Esto provoca pérdidas de ideas, dispersión y frustración. Por eso, indica el experto, es importante aprender a conocerse y controlarse. Cobo recomienda «tomar distancia del entorno y escuchar nuestro ruido interno». El experto afirma que en España han recurrido al denominado Mindfulnes grandes empresas como Banco Santander, Endesa, Repsol y Acciona y que cada vez es más frecuente entre los grandes empresarios recurrir a esta vía para aprender a gestionar su vida personal y profesional para que ambas parcelas convivan sin interferir la una en la otra y así dirigirlas con mayor eficiencia.

¿Qué es el estrés y cómo reacciona nuestro cuerpo?

Es una repuesta al miedo. En una situación de estrés respondemos de la misma manera hoy que hace 20.000 años cuando teníamos que salir corriendo delante de un animal. Nuestro cerebro más primitivo reacciona ante una situación de alarma y no sabe diferenciar si se trata de peligro de muerte o si tienes miedo a que tu jefe te llame para pedirte un informe. En este entorno de incertidumbre el cerebro asocia cualquier sensación de cambio a la de peligro extremo y reacciona de una manera exagerada. Todas las funciones de nuestro organismo se centran en superar la situación de peligro, desde el sistema respiratorio al cardíaco, por eso desgasta tanto y es el origen de tantas enfermedades.

¿Por qué llega el estrés?

Porque no atendemos a nuestras emociones y éstas están ahí para que las atiendas. Nos gustan los sentimientos positivos pero no los contractivos y tenemos que atenderlos igual porque es información sobre nuestra salud mental. Si no las escuchamos, las emociones negativas se acumulan y llega el estrés.

¿Cómo enfrentarnos al estrés?

Cuando nuestro vaso emocional está lleno tenemos que conseguir que se libere. Dedicarnos tiempo y alejar todos los mensajes que nos avasallan cada segundo, cuando nos despojamos de ese ruido detectamos los problemas, si sabemos dónde está el problema vaciamos un poco ese vaso que se desborda y enfrentamos mejor el día siguiente. Tenemos que tomarnos el ejercicio mental como nos tomamos el ir al gimnasio para mantenernos sanos físicamente.

¿Qué hacer cuando nos sentimos desbordados en el trabajo?

Parar y dedicarnos un minuto, porque nuestra mente ha entrado en bucle, se centra en el pasado y en el futuro y bloquea el presente. Debemos centrarnos en la respiración porque como la respiración conecta con nuestro sistema nervioso central es bueno usarla para romper la cadena de estrés. Cuando estás en la oficina y te saturas lo mejor es guardar silencio y centrarte en ese tiempo tu propia respiración, así le comunicas que no hay peligro y desde la respiración se comunica el mensaje a los demás sistemas de nuestro cuerpo para que vuelvan a la normalidad.

¿Por qué nos bloqueamos con el estrés?

Las respuestas de los seres humanos al peligro son iguales que las de las lagartijas: enfrentarnos, bloquearnos o huir. El cerebro reptiliano es el primero en reaccionar, la parte más primitiva. Tienes que superar el miedo a la emoción y aceptarla, aceptar que tienes miedo y romper el bucle, cuando lo rompes te desbloqueas y te enfrentas a los problemas.

¿Cómo reaccionar frente a una situación de tensión con un compañero de trabajo?

Es una de las principales fuentes de estrés, porque saber que te vas a enfrentar una situación conflictiva cuando llegues a la oficina provoca que llegues saturado sin haber empezado a trabajar. La manera de superarla es entender que nosotros estamos enviando un mensaje a la otra persona y por ello reacciona para protegerse. Reacciona bruscamente, con malos actos y esa respuesta impacta de la misma manera ti. Lo que hay que hacer es ver la situación desde fuera y entenderla de forma objetiva, así nos quitamos la tensión de sentirnos en un callejón sin salida. Cuando lo conseguimos la carga emocional desaparece.

¿Cuáles son las principales barreras con las que nos limitamos cuando vamos a trabajar?

Los miedos, los juicios y el temor a confesar nuestra propia vulnerabilidad. Tenemos que aprender a reconocer en público cuándo no sabemos hacer las cosas, sólo así nos vamos despojar de la presión y vamos a aprender a hacerlas. Tanto los juicos como el miedo a reconocer la vulnerabilidad nos generan miedo, y el miedo es, como ya hemos dicho, lo que nos genera estrés.