¿Cómo se puede reconocer una tienda fraudulenta en internet?

El comercio electrónico es una práctica al alza en España. La cifra de usuarios que realiza sus compras en internet crece a pasos agigantados, al igual que la fiabilidad de este soporte. Según datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONSTI), el 41,2% de los españoles confía mucho en Internet mientras que sólo un 2,2% desconfía de navegar por la red. Pese a ello, todavía se reproducen los fraudes en este soporte. Para evitarlos, desde Trusted Shops dan estos consejos.

- Buscar los datos de la empresa y un teléfono de contacto. Lo primero que debe hacer un usuario al entrar en una web es comprobar la identificación completa y visible del comerciante y, además. De igual forma, también es recomendable encontrar un número de teléfono para contactar con la empresa fácilmente. El usuario debe percibir total transparencia de información en la web.

- El peligro de los chollos. Cuando en una tienda online nos muestran un producto con un precio cuatro veces más bajo del que ofrecen en el resto de tiendas, el usuario debe sospechar de que se trata de un intento de fraude, según recomiendan desde Trusted Shops. Si los precios son extremadamente bajos, lo mejor es desconfiar y no comprar en ese site.

- No hay ningún comentario sobre la empresa o los que hay son negativos. Cada vez es más frecuente encontrar opiniones de otros usuarios en la Red. Sobre todo tipo de productos. Los nuevos sistemas de valoraciones ayudan a contrastar las opiniones de otros usuarios que ya han hecho una compra en el mismo portal. Si la tienda no dispone de sistema de valoraciones lo aconsejable es hacer una búsqueda en foros o redes sociales de opiniones de otros y si sólo encontramos opiniones negativas o no conseguimos absolutamente ninguna referencia a la tienda, lo aconsejable es no probar a ser los primeros en experimentar con ellos.

- No se puede devolver ninguno de los productos comprados. Por ley, la mayoría de las compras tienen un derecho de desistimiento de 14 días para que el usuario pueda devolver el producto y recuperar su dinero. En ocasiones, este plazo se amplía o se elimina. En cualquier caso, esta información debe aparecer de forma totalmente transparente en la web para que el usuario sepa de antemano a qué se atiene y, además, debe explicar por qué ese producto en concreto está exento del derecho de desistimiento.