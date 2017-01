Â¿CÃ³mo operan los magos del mercado?

Arruinarse varias veces haciendo «trading» es motivo más que suficiente para dejarlo de por vida, pero no va en los genes de los magos del mercado. Este es el título del libro de Jack Schwager, experimentado analista y «trader» de Wall Street. La obra, publicada recientemente en España por Valor Editions, se ha convertido en una referencia obligada para los inversores en activo y para quienes se acercan por primera vez al mercado, al recoger diecisiete entrevistas con legendarios «traders» estadounidenses, quienes van desvelando las claves de sus métodos y las numerosas anécdotas que han vivido en su escalada hacia la cima. El propio autor, arruinado en varias ocasiones, decidió escribir el libro tras preguntarse cuáles son los elementos del éxito que aplican estos magos, cómo se aproximan al «trading» o qué reglas siguen.

Una de las entrevistas más interesantes es con el legendario «trader» Richard Dennis, quien empezó en los mercados a finales de los años 60 mientras trabajaba como mensajero en el parqué de la bolsa. Comenzó con apenas 1.600 dólares, cantidad que transformó con el paso de los años en unos 200 millones de dólares. Ha disfrutado del éxito lo mismo que ha soportado rachas de pérdidas millonarias que a punto han estado de llevarle a la ruina. Y es particularmente conocido por idear, junto con otro socio, el programa de formación de 'las tortugas', quizá el experimento más famoso en los mercados financieros. La idea básica es que todo el mundo puede ser «trader» si es capaz de ceñirse a una serie de reglas. De este modo, seleccionaron a diez candidatos tras recibir 1.000 solicitudes, a los que dieron una formación de dos semanas con un poco de todo, gestión del dinero, inversión y probabilidades. Luego, estos candidatos pasaron a operar en el mercado con una cuenta real de 100.000 dólares por persona.

El programa se amplió a 23 personas un año después, con otra semana más de formación, y al final, cada 'tortuga' fue capaz de generar un beneficio promedio del 100% anual. ¿Funcionó aquí la suerte? «Cero, absolutamente cero, no creo que nadie gane dinero en este negocio basándose solo en la suerte», dice Dennis. No hubo grandes innovaciones, simplemente enseñaron a los traders lo que ellos veían lógico. Por ejemplo, «el principal factor que nos hacen entrar en una operación es que el mercado está en tendencia», dice Dennis, y hay que aprovecharla. Para este experto no todos los activos son lo mismo, pues mientras que las materias primas «manifiestan claramente una tendencia, las acciones se mueven al azar».

Y cree que uno de los peores errores de es perder una gran oportunidad de obtener ganancias. Según sus cálculos, el 95% de sus ganancias provienen de solo el 5% de sus operaciones.

Lee la noticia completa en Finanzas.com