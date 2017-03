Cómo emprender sin necesidad de saltar al vacío

Los emprendedores suelen ser (en su mayoría) jóvenes enamorados de una idea empresarial por la que pelean para que tenga éxito y les reporte importantes beneficios. Muchos de ellos se han formado en renombradas escuelas de negocio y tienen vastos conocimientos relacionados con el mundo de la gestión. Sin embargo, la mayoría suele olvidarse de un factor capital para evitar sustos: la gestión de los riesgos. Ahí está precisamente el nicho que detectó María Isabel Gámez García para montar su propia «startup», Emprender Seguro, una consultora de riesgos y seguros especializada en «startups» y asentada en Barcelona.

«Estuve 20 años trabajando en multinacionales. Los últimos 15 de ellos, en Repsol, donde me especialicé en gestión de riesgos y seguros. Es lo que hago ahora pero no para grandes empresas sino para proyectos que están empezando y necesitan un asesoramiento sobre este tema. Porque no saben qué riesgos tienen, cómo minimizarlos y qué herramientas existen para ello en el mercado», explica María Isabel Gámez, quien abrió este negocio hace un año escaso y ya cuenta con una treintena de clientes.

Que lo cubra el seguro

Gámez cuenta el ejemplo de unos clientes suyos que fabrican productos sanitarios y que han contratado un seguro de responsabilidad civil ante eventuales demandas o reclamaciones de los clientes. «Un dispositivo electrónico que cause un perjuicio importante sobre la salud a unos clientes puede suponer una demanda de muchos miles de euros. Tienes que ir a juicio y, si te condenan, pagar la multa, etc. Y cuando estás empezando no tienes recursos para afrontar todo eso. Pero si tienes una buena póliza, lo cubre el seguro», explica.

