El «cohousing», un tipo de comunidad muy cohesionada formada por viviendas privadas y una amplia dotación de servicios comunes que estrechan la relación entre vida privada y comunitaria, es un práctica muy extendida en algunos países europeos, sobre todo los nórdicos. En España está muy limitada y centrada en cooperativas o proyectos privados para personas de avanzada edad. Pero el fenómeno comienza a extenderse y a convertirse en alternativas para otras franjas de edad. Por ejemplo, las personas que quieren llevar una vida lo más natural posible, pese a habitar en una gran ciudad.

En Madrid, por ejemplo, ya está en marcha un proyecto para construir un edificio de viviendas de «cohousing», completamente ecológico y hecho con criterios medioambientales. Está liderado por la cooperativa Entrepatios, que hace unos años empezó a reunir a personas que quisieran embarcarse en la iniciativa. El edificio, que se levantará en la madrileña calle de González Feito, comenzará sus obras el 4 de junio con la simbólica colocación del cartel en el solar. El método de la cooperativa consiste, a grandes rasgos, en que será ella la propietaria del edificio, en lugar de que lo sean los diferentes cooperativistas, quienes pagarán una aportación inicial y después una cuota mensual de derecho de de uso. Esta fórmula, muy implantada en los países del norte de Europa, es más asequible que la compra o el alquiler.

Según Iñaki Alonso, director del estudio de arquitectura Satt, que está encargado del proyecto, una de las grandes novedades es que «las viviendas no son en régimen de propiedad, sino de derecho de uso, no habrá un coche para cada vecino sino que se compartirán el puñado que haya y el garaje estará también a disposición del barrio, habrá bicicletas de alquiler y toda una serie de elementos que han decidido los miembros de la cooperativa Entrepatios, que es la que promueg el proyecto». La eficiencia y la ecología son claves en la iniciativa, que se alimentará con energía cien por cien renovable. Una inquietud prensente en cada detalle: no faltarán las casas acondicionadas para aves.

Los espacios comunes también van mucho más allá de las tradicionales piscinas rodeadas de cemento y los trasteros. La azotea, por ejemplo,Y habrá espacios comunes para «coworking» y para comedor. Está prevista también la instalación de una lavandería común, al más puro estilo de Nueva York. También están estudiando la posibilidad de poner en marchaen la azotea fruto de que, aunque parezca paradójico, las abejas tienen menos contaminantes en la ciudad que el campo, por el uso masivo de pesticidas que se está dando en el medio rural.

Y en cuanto a precio, un detalle no menor a la hora de construir un edificio de viviendas, aún no se ha llegado al detalle del montante final pero, lo que sí se ha estimado, según Iñaki Alonso, es el sobrecoste de todo el componente ecológico y medioambiental, que está entre el 3 y el 5%, aunque se amortiza en alrededor de 10 años. En todo caso el proyecto es que el precio no supere un coste de 10 euros el metro cuadrado al mes entre espacio privado y común, lo que equivale a 800 euros de cuota mensual por una vivienda de 60 metros cuadrados más los espacios comunes.

En materia de financiación estos proyectos tambien buscan diferenciarse, ya que sólo entrarán a formar parte de él bancos considerados éticos, entre los que mencionan Triodos y Fiare. Y, en relación al título, la novedad de este proyecto es que no está diseñado específicamente para gente mayor, como otros proyectos similares realizados hasta ahora. De hecho, en las reuniones en las que se debaten los detalles del proyecto entre los cooperativistas es habitual ver a niños corretear, lo que da idea de la edad media de los cooperativistas.