COAG pide a Tejerina que investigue un hipotÃ©tico Â«pacto de preciosÂ» entorno a las hortalizas

El mercado hortofrutícolas español anda estos días agitado a propósito del precio de las hortalizas: COAG ha registrado este martes un escrito en la Subdelegación del Gobierno de Almería dirigido tanto a la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina, para que a través de la Aica (Agencia de Información y Control Alimentarios) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se investigue lo que sucede con lo que denominan como «desplome crítico de los precios de origen de las hortalizas, mientras estas siguen caras para los consumidores», en palabras del responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora. Denuncia que comparten otras organizaciones agrarias como Asaja - ya ha presentado la suya ante la AICA) o UPA.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), aseguran que se está realizando «un seguimiento continuo de la evolución de los precios, en particular de las hortalizas». Al respecto, califican la actual situación de «coyuntural» y coinciden con ACES en atribuirla al temporal de mediados de enero, señalando una pronta recuperación. Sobre la posibilidad de irregularidades, estas mismas fuentes ministeriales, concluyen que «si se detectasen, en cumplimiento de la Ley de la Cadena, la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) llevaría a cabo las investigaciones pertinentes».

Góngora ha destacado que «no se recuerdan descensos tan altos en una semana», lo que considera que no responde a un funcionamiento normal del mercado ya que «no hay situación de sobreproducción: estamos en pleno invierno, con zonas de cultivo que no tienen producción y otras que no la han recuperado del todo». En este sentido, no duda en apuntar a un «posible pacto de precios» entre las grandes distribuidores europeos.

Al respecto, el representante de COAG reconoce que no pueden aportar pruebas fechacientes de esto último, pero recuerda que fue la propia ministra quien anunció una investigación y entienden que, de esta forma, asumió el compromiso de indagar. Por lo que lamentan que la ministra no haya vuelto a pronunciar sobre este extremo y solicitan una comparecencia pública para que «diga lo que va a hacer o ha hecho el Ministerio».

Góngora recuerda que con el temporal de mediados de enero, «cuando subieron los precios en origen» la distribución entró en una cierta competición y, especula con que ahora busquen recuperar beneficios: «Se han puesto de acuerdo, es ilegal desde el punto de vista de la normativa de competencia ponerse de acuerdo para alterar las condiciones normales de mercado», sostiene el responsable de frutas y verduras de esta organización agraria.

La visión de la distribución no puede ser más opuesta: El presidente de la Asociación de Cadenas de Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, defiende que «el mercado hortofructícola español es eficiente, competitivo y no hay ningún funcionamiento anómalo». En este sentido, el máximo responsable de ACES destaca que la cadena alimentaria está monitorizada por las propias organizaciones de productores y otros agentes del mercado. Del Pino pone en valor que el consumidor tenga «más capacidad de elección y decisión que nunca» y atribuye a «un problema de la producción por un clima desfavorable en zonas de España y Europa que concentran niveles muy altos de productos hortofructícolas» la subida de precios en enero.

En su opinión, el mercado ha funcionado y prevé que «la situación se restablecerá en pocas semanas, en menos tiempo para los productos de invernadero». En cambio, Yolanda Quintanar, portavoz de Ceaccu cree «cuestionable», atribuir estas subidas al mal tiempo, ya que, a su juicio, «no ha supuesto un cambio significativo respecto a otros años» y destaca que España tiene una producción agrícola «cada vez más sofisticada». Por este motivo, pide que se asegure la presencia de varios operadores, la transparencia y la libre competencia.

El citado temporal que afectó principalmente al sur del Mediterráneo -España, Italia y Grecia- es para los distribuidores el motivo de la caída de la producción y la subida de los precios finales. Circunstancia de la que todavía estaríamos recuperándonos. Sin embargo, desde la Federación Española de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), aseguran que España se ha confirmado en esta situación como una potencia exportadora a Europa, con una cuota de mercado mayor al 50% (100.000 toneladas mensuales en lechugas, tomates o pimientos).

En Asaja-Almería se unen a las críticas de COAG, informa Javier Nates, donde afirman que productos como el calabacín o la berenjena fueron los más afectados, y que tras el temporal de enero su producción se ha recuperado un 50%, mientras que el precio en origen para el agricultor ha caído un 80%. Como ejemplo, destaca que si a un productor se le estaba pagando 2,5 euros por 1.000 kg por hectárea de calabacín (2.500 euros), ahora se le paga 0,70 euros por 2.000 kg la hectárea (1.400 euros) con una mayor producción. Por este motivo, ya han interpuesto una denuncia ante la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios).

Por su parte, Andrés Góngora (COAG), añade que los productores «no cubrimos al 100% los costes» y estima unas pérdidas de hasta un 70% en las semanas del temporal (la segunda y tercera de enero). y critica que ahora que comienzan a recuperarse las producciones «los precios finales siguen manteniéndose altos» mientras los de origen se desploman. En este sentido, insinúa la posibilidad de que la distribución esté intentando «ganar parte de lo que no pudieron en las dos semanas, en que los precios en origen estuvieron altos».

En concreto, según elÍndice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD)de enero, elaborado por COAG junto a organizaciones de consumidores como Ceaccu, señalan que en productos como la berenjena, los tomates o el pepino, los diferenciales entre los precios de origen y destino tuvieron diferenciales del 51%, el 92% y el 70%, respectivamente. Por este motivo, exigen la comparecencia pública de la titular de Agricultura, Isabel García Tejerina. En UPA, su secretario general Lorenzo Ramos denuncia los «márgenes abusivos de los intermediarios y la gran distribución», y apuesta por mecanismos de control.